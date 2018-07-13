В России прокомментировали информацию о "смерти" Олега Сенцова

В Российской Федерации опровергают информацию о том, что незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в российской колонии, умер.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "УНИАН".

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Омбудсмен рассказала, что сообщение о якобы смерти Сенцова появилось сегодня, 13 июля, ночью.

Я утром начала проверять эту информацию. Я позвонила Федотову. Это руководитель советников при президенте РФ. Он проверил эту информацию в колонии, где удерживают нашего Олега, и, по информации Федотова, Сенцов жив,

– отметила Денисова.

Чиновница рассказала, что потом украинская сторона еще раз звонила в офис уполномоченного по правам человека РФ, чтобы они также проверили эту информацию.

"Они позвонили уполномоченному по правам человека по Ямало-Ненецком округа, чтобы он выяснил эту ситуацию. Он не подтвердил эту информацию. Он сказал, что звонил в колонию, и там ему сказали, что Сенцов, по-прежнему голодает, и находится в удовлетворительном состоянии", – добавила Денисова.

Кроме того, омбудсмен отметила, что никаких документальных подтверждений опровержения смерти Сенцова российские чиновники ей не предоставили.

"Сказали, что достаточно их телефонного звонка", – сказала она.

Напомним, в начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцов позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.



13 июля мать Олега Сенцова – Людмила попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и в оккупированном Крыму.