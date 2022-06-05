Выбить россиян из Северодонецка – возможно, но не стратегически важно, – Гайдай

Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские защитники могут полностью выбить россиян из Северодонецка. Однако это решение будет принимать военное командование.

В стратегическом плане это не имеет большого значения, пояснил глава Луганской областной военной администрации. Тогда россияне отойдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все.

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Северодонецк важен в политическом плане

Гайдай отметил, что стратегически большее значение имеет Лисичанск. Он расположен выше и выгоднее. В то же время в политическом плане Северодонецк – это областной центр. Чиновник добавил, что его отражение мощно поднимет наш моральный дух, а россиян наоборот деморализует. Они заявляли, что полностью его контролируют.

А как они контролируют город, где ведутся бои? Только позавчера взяли шестерых пленных. Что же это за такой контроль? Мы же понимаем, что они просто лгут,

– рассказал Гайдай.

Какая сейчас ситуация в Северодонецке

Гайдай констатировал, что ситуация остается тяжелой. Российский генерал Дворников, заменивший Герасимова, получил указание или захватить Северодонецк или перерезать трассу Лисичанск – Бахмут до 10 июня.

Украинские защитники в последние дни подвинули россиян в Северодонецке. Гайдай рассказал, что город разделен на две части, но пополам, а не так, как было раньше. В то же время, количество обстрелов тоже возросло. По словам главы ОВА, кафиры уничтожают всю контролируемую украинцами территорию полностью.

Он добавил, что трассу Лисичанск – Бахмут сейчас не используют, потому что это на 99% означает попасть под обстрел, потерять людей и машины. При этом сейчас каждый грузовик – на вес золота.

Сколько человек осталось в Северодонецке

Гайдай отметил, что сейчас идут активные боевые действия, потому точную информацию получить невозможно. Когда бои начались непосредственно в городе, там оставалось около 15 тысяч человек. Они не желали уезжать.

Определенная часть сидела в укрытиях, где не было связи, потому не могли уехать. Однако таких мало, потому что в течение трех месяцев власти постоянно отмечали, что нужно все же эвакуироваться.

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