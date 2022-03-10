Выбитые окна, нет отопления и газа: Рубежное снова под обстрелами оккупантов

На Луганщине оккупанты 10 марта снова обстреляли Рубежное. Город остался без электроснабжения и мобильной связи.

Последствия обстрелов Рубежного

В здании исполкома выбиты все окна. Об этом сообщил председатель Северодонецкой районной государственной администрации Луганской области Роман Власенко.

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Пострадали здания больницы, городского дворца культуры – они также остались без окон, в результате вражеских обстрелов. Агрессор повредил и многие жилые дома.

Город остался без света и отопления

В городе сейчас отсутствует отопление и вода. С газом ситуация лучше, но случаются постоянные перебои. Сейчас жители остались совсем без мобильной связи.

Энергетики не имеют возможности приступить к восстановлению электроснабжения, но надеемся им это удастся,

– отметил Власенко.

Очередной рейс эвакуационного поезда в Лиман планируется 11 марта. Сейчас в школе №2 действует волонтерский пункт по гуманитарной помощи. ГСЧС должны создать пункт обогрева.

Отметим, что российские оккупационные войска продолжают попытки захватить Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, но украинские военные уверенно держат оборону.

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