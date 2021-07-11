Соответствующей информацией поделились наблюдатели общественной организации Promo-LEX. На одном из участков избирателю предлагали 75 евро за голос.
Обратите внимание Олигархи, пропаганда и новый шанс: почему стоит следить за выборами в Молдове
Отметим, что в конце апреля президент Молдовы Майя Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы. Так она выполнила одно из предвыборных обещаний.
Проголосовал "как надо" – получай пиво
В одном из сел Новоаненского района политик обещал избирателям по бокалу пива, если они проголосуют за "правильного" кандидата.
Наш представитель видел, как люди после голосования шли в бар и получали по бокалу пива, хотя не платили за него,
– подчеркнул Николай Панфил, программный директор Promo-LEX.
Другие нарушения на выборах в Молдове
- В то же время Promo-LEX получила 20 сообщений о "подвозе избирателей" на участки.
- Наблюдатели зафиксировали 3 случая, когда участки необоснованно прерывали работу.
- Также был 21 случай, когда на участках прерывалась запись с камер наблюдения.
- Еще в 7 случаях говорилось о насилии или попытках запугать избирателей