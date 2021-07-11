Відповідною інформацією поділилися спостерігачі громадської організації Promo-LEX. На одній із дільниць виборцю пропонували 75 євро за голос.

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Зазначимо, що наприкінці квітня президентка Молдови Майя Санду розпустила парламент та призначила дострокові вибори. Так вона виконала одну із передвиборчих обіцянок.

Проголосував "як треба" – отримуй пиво

В одному з сіл Новоаненського району політик обіцяв виборцям по келиху пива, якщо вони проголосують за "правильного" кандидата.

Наш представник бачив, як люди після голосування йшли в бар й отримували по келиху пива, хоча не платили за нього,

– наголосив Микола Панфіл, програмний директор Promo-LEX.

Інші порушення на виборах у Молдові

Водночас Promo-LEX отримала 20 повідомлень про "підвезення виборців" на дільниці.

Спостерігачі зафіксували 3 випадки, коли дільниці необґрунтовано переривали роботу.

Також був21 випадок, коли на дільницях переривався запис з камер спостереження.

Ще у 7 випадках мовилося про насильство або спроби залякати виборців

Зверніть увагу! У селі Садик Кантемірського району представник одного із кандидатів на виборах розповів, що член виборчої комісії жбурнув у нього каменем.