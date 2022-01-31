Португальцы выбирали новый парламент 30 января. Явка на выборах составила 57%, уже обработали 99% бюллетеней.

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Каковы результаты голосования на выборах в Португалии

Социалистическая партия – 41%;

Социально-демократическая партия – чуть меньше 30%;

Ультраправая Chega – 7% голосов избирателей;

У остальных участников выборов – показатели ниже 5%.

Отметим, что на 230 мест в Ассамблее республики претендовали более 20 политических сил. Еще до старта голосования социологи называли лидеров – ими были именно социалисты и социал-демократы.

Президент ранее объявил о роспуске парламента

Осенью парламент Португалии не смог проголосовать за государственный бюджет на 2022 год. После этого президент Марселу Ребелу ди Соуза объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Больше об этом здесь После отклонения бюджета: в Португалии состоятся внеочередные парламентские выборы

В день голосования сайт парламента атаковали хакеры

В день выборов хакеры атаковали сайт парламента. Сейчас проводят расследование. Злоумышленники заявили, что получили доступ к конфиденциальным данным. Также 30 января вечером не работал временно и сайт парламента Франции.

Что известно о кибератаке: