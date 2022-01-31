Португальцы выбирали новый парламент 30 января. Явка на выборах составила 57%, уже обработали 99% бюллетеней.
Ранее Мэрию Лиссабона оштрафовали на более миллиона евро за раскрытие персональных данных митингующих
Каковы результаты голосования на выборах в Португалии
- Социалистическая партия – 41%;
- Социально-демократическая партия – чуть меньше 30%;
- Ультраправая Chega – 7% голосов избирателей;
- У остальных участников выборов – показатели ниже 5%.
Отметим, что на 230 мест в Ассамблее республики претендовали более 20 политических сил. Еще до старта голосования социологи называли лидеров – ими были именно социалисты и социал-демократы.
Президент ранее объявил о роспуске парламента
Осенью парламент Португалии не смог проголосовать за государственный бюджет на 2022 год. После этого президент Марселу Ребелу ди Соуза объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Больше об этом здесь После отклонения бюджета: в Португалии состоятся внеочередные парламентские выборы
В день голосования сайт парламента атаковали хакеры
В день выборов хакеры атаковали сайт парламента. Сейчас проводят расследование. Злоумышленники заявили, что получили доступ к конфиденциальным данным. Также 30 января вечером не работал временно и сайт парламента Франции.
Что известно о кибератаке:
- По информации СМИ, атаку осуществила Lapsu$ Group.
- Ранее хакеры из этой группы сделали сбой в работе медиакомпании Group Impresa и даже прислали клиентам уведомления о фейковых новостях.
- Инцидент до сих пор расследуют португальская полиция и Национальный центр кибербезопасности.