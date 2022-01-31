Португальці обирали новий парламент 30 січня. Явка на виборах становила 57%, вже опрацювали 99% бюлетенів.

Раніше Мерію Лісабона оштрафували на понад мільйон євро за розкриття персональних даних мітингарів

Які результати голосування на виборах у Португалії

Соціалістична партія – 41%;

Соціально-демократична партія – трохи менше ніж 30%;

Ультраправа Chega – 7% голосів виборців;

У решти учасників виборів – показники нижчі від 5%.

Зазначимо, що на 230 місць в Асамблеї республіки претендували понад 20 політичних сил. Ще до старту голосування соціологи називали лідерів – ними були саме соціалісти та соціал-демократи.

Президент раніше оголосив про розпуск парламенту

Восени парламент Португалії не зміг проголосувати за державний бюджет на 2022 рік. Після цього президент Марселу Ребелу ді Соуза оголосив про розпуск парламенту та проведення дострокових виборів.

Більше про це тут Після відхилення бюджету: у Португалії відбудуться позачергові парламентські вибори

У день голосування сайт парламенту атакували хакери

У день виборів хакери атакували сайт парламенту. Наразі проводять розслідування. Зловмисники заявили, що отримали доступ до конфіденційних даних. Також 30 січня ввечері не працював тимчасово і сайт парламенту Франції.

Що відомо про кібератаку: