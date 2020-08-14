Мы не можем называть Лукашенко легитимным: президент Литвы пригрозил Беларуси санкциями
Власть Литвы заявляет, что в Беларуси сложилась кризисная ситуация, а у власти находится нелегитимный президент. Если конфликт не урегулируют мирным путем, в отношении страны могут применить санкции.
В Беларуси не проводят свободных демократических выборов, поэтому легитимность якобы новоизбранного президента Лукашенко стоит ставить под сомнение. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.
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Я не думаю, что мы все еще можем называть Лукашенко законным (президентом – 24 канал), потому что в Беларуси нет свободных демократических выборов,
– отметил Науседа.
Беларусь может стать полностью зависимой от России
Гитанас Науседа подчеркнул, что Евросоюз и Литва в частности, заинтересованы в стабильном развитии Беларуси как демократического и суверенного государства. Однако если пассивно наблюдать за тем, что сейчас происходит в стране, она может полностью интегрироваться в Россию и стать ее "государством-сателлитом".
Как чувствует себя Светлана Тихановская в Литве
Президент Литвы также рассказал, что имел телефонный разговор с главной оппоненткой Лукашенко – Светланой Тихановской. Политик выразил надежду, что скоро женщина сможет вернуться к нормальной жизни. Она, без сомнения, подавлена последними событиями, но чувствует себя уже лучше.
В моих глазах она является символом белорусского общества, которое стремится быть свободным, однако я сомневаюсь, что она является лидером оппозиции,
– заявил Науседа.
Что известно о роли Литвы в белорусских протестах
- 11 августа Светлана Тихановская, главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах, покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Балтийское государство охотно предоставило убежище оппозиционерке.
- 11 августа министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила, что они решительно осуждают подавление мирных митингов в Беларуси. Политик подчеркнула, что Литва готова принять политических беженцев из Беларуси.
- 12 августа Рита Тамашунене заявила, что Литва совместно с Латвией и Польшей подготовила план урегулирования кризиса в Беларуси.