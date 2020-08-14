Власть Литвы заявляет, что в Беларуси сложилась кризисная ситуация, а у власти находится нелегитимный президент. Если конфликт не урегулируют мирным путем, в отношении страны могут применить санкции.

В Беларуси не проводят свободных демократических выборов, поэтому легитимность якобы новоизбранного президента Лукашенко стоит ставить под сомнение. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Я не думаю, что мы все еще можем называть Лукашенко законным (президентом – 24 канал), потому что в Беларуси нет свободных демократических выборов,

– отметил Науседа.

Беларусь может стать полностью зависимой от России

Гитанас Науседа подчеркнул, что Евросоюз и Литва в частности, заинтересованы в стабильном развитии Беларуси как демократического и суверенного государства. Однако если пассивно наблюдать за тем, что сейчас происходит в стране, она может полностью интегрироваться в Россию и стать ее "государством-сателлитом".

Сателлит – государство, которое формально сохранило независимость, но фактически находится под политическим и экономическим влиянием другого государства и нуждается в его протекции на международной политической арене.

Как чувствует себя Светлана Тихановская в Литве

Президент Литвы также рассказал, что имел телефонный разговор с главной оппоненткой Лукашенко – Светланой Тихановской. Политик выразил надежду, что скоро женщина сможет вернуться к нормальной жизни. Она, без сомнения, подавлена последними событиями, но чувствует себя уже лучше.

В моих глазах она является символом белорусского общества, которое стремится быть свободным, однако я сомневаюсь, что она является лидером оппозиции,

– заявил Науседа.

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