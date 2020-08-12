Четверо оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси решили обжаловать результаты голосования. Речь идет об Анне Канопацкой, Андрее Дмитриеве и Сергее Черечене. Ранее похожее заявление подала и Светлана Тихановская.

Кандидаты в президенты Беларуси оспаривают результаты

То, что Анна Канопацкая просит признать выборы недействительными и подготовила соответствующую жалобу в ЦИК, передает информационное агентство "РИА Новости".

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Также о подобном решении сообщили Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, поскольку они не соглашаются с итогами голосования из-за многочисленных нарушений и фальсификации, пишет Интефакс-Запад.

"Если успеем, сегодня, 12 августа, подадим жалобу в Центризбирком. Суть жалобы – тотальная фальсификация подсчета голосов и нарушение законодательства о выборах", – подчеркнул Дмитриев.

Кандидаты в президенты добавили, что ранее наблюдатели их избирательных штабов направили ряд жалоб в прокуратуру и ЦИК. По словам политиков, наблюдатели зафиксировали довольно много нарушений законодательства о выборах.

Заметим, что 10 августа жалобу в ЦИК подала еще одна кандидатка – Светлана Тихановская. Также соответствующие ходатайства подал и ее штаб. У Тихановской подчеркивают, что они не признают предварительно объявленные 80%, которые якобы отдали за Лукашенко. И победительницей считают именно Светлану.

Жалоба подана из-за выявленных нарушений законодательства при подсчете голосов и с требованием повторного подсчета. В случае невозможности повторного подсчета голосов выборы на отдельных участках должны быть признаны недействительными,

– рассказала пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина.

Правда, после похода в ЦИК Светлана Тихановская перестала выходить на связь и в конце концов оказалась в Литве. В ее штабе говорят, что длительное время в кабинете председателя комиссии Ермошиной кандидат в президенты провела с должностными лицами силовых структур. Зато сама Ермошина вышла.

Что касается пятого кандидата, действующего президента Александра Лукашенко, то его, конечно, устраивают результаты, согласно которым его избрали на 6 срок.

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Какими были предварительные результаты выборов Александр Лукашенко – 80,08%

Светлана Тихановская – 10,09%

Анна Канопацкая – 1,68%

Андрей Дмитриев – 1,21%

Сергей Черечень – 1,15%

Против всех – 4,6%. Явка составила 84,23%. То есть проголосовали 5,79 миллиона людей из 6,84 миллиона внесенных в списки. ​Интересно Лукашенко побеждает с огромным отрывом: результаты экзитполов на выборах президента Беларуси Предварительные результаты выборов президента Беларуси / Инфографика 24 канала Выборы в Беларуси: коротко

Главный день голосования на президентских выборах в Беларуси – 9 августа. До этого на протяжении 5 дней белорусы могли проголосовать за своего кандидата в президенты на предварительных выборах.

Участие в гонках принимали 5 кандидатов – председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень, жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская , экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко.

жена задержанного блогера и активиста , экс-депутат сопредседатель объединения "Говори правду" и действующий президент Собственно Тихановская является главной конкуренткой Лукашенко на выборах. Ее поддерживают также оппозиционные кандидаты, которых ЦИК не зарегистрировала для участия в выборах.

Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.

Протесты продолжились и после волеизъявления народа, также в стране объявили общенациональный страйк , поскольку люди не согласны с результатами выборов.

, поскольку люди не согласны с результатами выборов. Силовики, со своей стороны, подавляют настроения митингующих не только с помощью силы, но и резиновыми пулями, водометами и массовыми задержаниями всех, кто попадается под руку.

всех, кто попадается под руку. Независимые наблюдатели, как и штаб Тихановской, подчеркивают что выборы были сфальсифицированными, а явка – завышенной.