Четверо опозиційних кандидатів у президенти Білорусі вирішили оскаржити результати голосування. Мовиться про Анну Канопацька, Андрія Дмитрієва та Сергія Череченя. Раніше схожу заяву подала й Світлана Тихановська.

Кандидати в президенти Білорусі оскаржують результати

Про те, що Анна Канопацька просить визнати вибори недійсними та підготувала відповідну скаргу в ЦВК, передає інформаційна агенції "РИА Новости".

До теми Коли оголосять остаточні результати виборів президента Білорусі: що кажуть у ЦВК

Також про схоже рішення повідомили Андрій Дмитрієв і Сергій Черечень, оскільки вони не погоджуються не з підсумками голосування через численні порушення та фальсифікації, пише Інтефакс-Захід.

"Якщо встигнемо, сьогодні, 12 серпня, подамо скаргу до Центрвиборчкому. Суть скарги – тотальна фальсифікація підрахунку голосів та порушення законодавства про вибори", – наголосив Дмитрієв.

Кандидати у президенти додали, що раніше спостерігачі їхніх виборчих штабів направили низку скарг в прокуратуру та ЦВК. За словами політиків, спостерігачі зафіксували досить багато порушень законодавства про вибори.

Зауважимо, що 10 серпня скаргу до ЦВК подала ще одна кандидатка – Світлана Тихановська. Також відповідні колопотання подав і її штаб. У Тихановської підкреслюють, що вони не визнають попередньо оголошені 80%, які начебто віддали за Лукашенка. І переможницею вважають саме Світлану.

Скаргу подано через виявлені порушення законодавства під час підрахунку голосів і з вимогою повторного підрахунку. У разі неможливості повторного підрахунку голосів вибори на окремих дільницях повинні бути визнані недійсними,

– розповіла речниця штабу Тихановської Анна Красуліна.

Щоправда, після походу до ЦВК Світлана Тихановська перестала виходити на зв'язок і зрештою опинилася в Литві. У її штабі кажуть, що тривалий час у кабінеті голови комісії Єрмошиної кандидатка у президенти провела з посадовцями силових структур. Натомість сама Єрмошина вийшла.

Що п'ятого кандидата чинного президента Олександра Лукашенка, то його звісно влаштовують результати, відповідно до яких, його обрали на 6 термін.

Радимо ознайомитися Тихановська поїхала з країни під тиском: яке майбутнє у білоруських протестів без лідера

Якими були попередні результати виборів Олександр Лукашенко – 80,08%

– 80,08% Світлана Тихановська – 10,09%

– 10,09% Анна Канопацкая – 1,68%

Андрій Дмитрієв – 1,21%

Сергій Черечень – 1,15%

Проти всіх – 4,6%. Явка склала 84,23%. Тобто проголосували 5,79 мільйона людей зі 6,84 мільйона внесених до списків. ​Цікаво Лукашенко перемагає з величезним відривом: результати екзитполів на виборах президента Білорусі

Попередні результати виборів президента Білорусі / Інфографіка 24 каналу Вибори в Білорусі: коротко

Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.

Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень , дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська , ексдепутат Анна Канопацька , співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко .

, дружина затриманого блогера та активіста , ексдепутат , співголова об'єднання "Говори правду" і чинний президент . Власне Тихановська є головною конкуренткою Лукашенка на виборах. Її підтримують також опозиційні кандидати, яких ЦВК не зареєструвала для участі у виборах.

Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

Протести продовжилися й після волеявиялення народу, також в країні оголосили загальнонаціональний страк. Оскільки люди не погоджуюються з результатами виборів.

Оскільки люди не погоджуюються з результатами виборів. Силовики, зі свого боку, придушують настрої мітингувальників не лише з допомогою сили, а і г умовими кулями, водометами та масовими затриманнями всіх, хто трапляється під їхню руку.

Незалежні спостерігачі, як і штаб Тихановської, підкреслюють що вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.