Центральна виборча комісія Білорусі поки не збирається оголошувати остаточні результати виборів президента країни.

ЦВК поки не визначила дату підсумків виборів

Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на представників Центрвиборчкому Білорусі. У ЦВК кажуть, що дату, коли підіб’ють остаточні підсумки, вони ще не визначили.

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Наразі дата проведення засідання Центрвиборчкому щодо встановлення підсумків виборів є невизначеною,

– зазначили в комісії.

Зауважимо, що раніше в ЦВК наголошували, що вони оголосять остаточні результати президентських виборів у п’ятницю, 14 серпня. Відповідно до календарного плану проведення президентських виборів, їхні результати повинні оголосити не пізніше за 19 серпня.

Цікаво, що напередодні парламент республіки оприлюднив заяву щодо протестів у країні, які спалахнули після президентських виборів. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації, а дії правоохоронців – адекватними.

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Вибори в Білорусі: коротко

Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.

Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень , дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська , ексдепутат Ганна Канопацька , співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко . Останній балотуватиметься на 6 термін.

, дружина затриманого блогера та активіста , ексдепутат , співголова об'єднання "Говори правду" і чинний президент . Останній балотуватиметься на 6 термін. Власне Тихановська є головною конкуренткою Лукашенка на виборах. Її підтримують також опозиційні кандидати, яких ЦВК не зареєструвала для участі у виборах.

Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

Протести продовжилися й після волеявиялення народу, також в країні оголосили загальнонаціональний страк. Оскільки люди не погоджуюються з результатами виборів.

Оскільки люди не погоджуюються з результатами виборів. Силовики, зі свого боку, придушують настрої мітингувальників не лише з допомогою сили, а і г умовими кулями, водометами та масовими затриманнями всіх, хто трапляється під їхню руку.

Незалежні спостерігачі, як і штаб Тихановської, підкреслюють що вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

Сама ж Світлана Тихановська оскаржила результи в ЦВК. Після цього її там протримали кілька годин і, імовіно, погрожували, оскільки одразу після цього вона опинилася в Литві. Чи прийняла комісія заяву опонентки Лукашенка – досі невідомо.