Центральная избирательная комиссия Беларуси пока не собирается объявлять окончательные результаты выборов президента страны.

ЦИК пока не определила дату итогов выборов

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей Центризбиркома Беларуси. В ЦИК говорят, что дату, когда подведут окончательные итоги, они еще не определили.

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Сейчас дата проведения заседания Центризбиркома по установлению итогов выборов не определена,

– отметили в комиссии.

Заметим, что ранее в ЦИК заявляли, что они объявят окончательные результаты президентских выборов в пятницу, 14 августа. Согласно календарному плану проведения президентских выборов, их результаты должны объявить не позднее 19 августа.

Интересно, что накануне парламент республики обнародовал заявление относительно протестов в стране, которые вспыхнули после президентских выборов. Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации, а действия правоохранителей – адекватными.

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Выборы в Беларуси: коротко

Главный день голосования на президентских выборах в Беларуси – 9 августа. До этого на протяжении 5 дней белорусы могли проголосовать за своего кандидата в президенты на предварительных выборах.

Участие в гонках принимали 5 кандидатов – председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень , жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская , экс-депутат Анна Канопацкая , сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко. Последний будет баллотироваться на 6 срок.

, жена задержанного блогера и активиста , экс-депутат , сопредседатель объединения "Говори правду" и действующий президент Последний будет баллотироваться на 6 срок. Собственно Тихановская является главной конкуренткой Лукашенко на выборах. Ее поддерживают также оппозиционные кандидаты, которых ЦИК не зарегистрировала для участия в выборах.

Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.

Протесты продолжились и после волеизъявления народа, также в стране объявили общенациональный страйк, п оскольку люди не согласны с результатами выборов.

оскольку люди не согласны с результатами выборов. Силовики, со своей стороны, подавляют настроения митингующих не только с помощью силы, но и резиновыми пулями, водометами и массовыми задержаниями всех, кто попадается под руку.

всех, кто попадается под руку. Независимые наблюдатели, как и штаб Тихановской, подчеркивают что выборы были сфальсифицированными, а явка – завышенной.

Сама же Светлана Тихановская обжаловала результы в ЦИК. После этого ее там продержали несколько часов и, вероятно, угрожали, поскольку сразу после этого она оказалась в Литве. Приняла ли комиссия заявление оппонентки Лукашенко – до сих пор неизвестно.