Влада Литви заявляє, що у Білорусі склалася кризова ситуація, а при владі перебуває нелегітимний президент. Якщо конфлікт не врегулюють мирним шляхом, щодо країни можуть застосувати санкції.

У Білорусі не проводять вільних демократичних виборів, тому легітимність нібито новообраного президента Лукашенка варто ставити під сумнів. Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

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Я не думаю, що ми все ще можемо називати Лукашенка законним (президентом – 24 канал), тому що в Білорусі немає вільних демократичних виборів,

– зазначив Науседа.

Білорусь може стати повністю залежною від Росії

Гітанас Науседа підкреслив, що Євросоюз, і Литва зокрема, зацікавлені у стабільному розвитку Білорусі як демократичної і суверенної держави. Однак якщо пасивно спостерігати за тим, що зараз відбувається у країні, вона може повністю інтегруватися в Росію і стати її "державою-сателітом".

Сателіт – держава, яка формально зберегла незалежність, але фактично перебуває під політичним та економічним впливом іншої держави і потребує її протекції на міжнародній політичній арені.

Як почуває себе Світлана Тихановська у Литві

Президент Литви також розповів, що мав телефонну розмову з головною опоненткою Лукашенка – Світланою Тихановською. Політик висловив надію, що скоро політикиня зможе повернутися до нормального життя. Вона, без сумніву, пригнічена останніми подіями, але почуває себе вже краще.

У моїх очах вона є символом білоруського суспільства, яке прагне бути вільним, однак я сумніваюся, що вона є лідером опозиції,

– заявив Науседа.

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