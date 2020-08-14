Ми не можемо називати Лукашенка легітимним: президент Литви пригрозив Білорусі санкціями
Влада Литви заявляє, що у Білорусі склалася кризова ситуація, а при владі перебуває нелегітимний президент. Якщо конфлікт не врегулюють мирним шляхом, щодо країни можуть застосувати санкції.
У Білорусі не проводять вільних демократичних виборів, тому легітимність нібито новообраного президента Лукашенка варто ставити під сумнів. Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.
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Я не думаю, що ми все ще можемо називати Лукашенка законним (президентом – 24 канал), тому що в Білорусі немає вільних демократичних виборів,
– зазначив Науседа.
Білорусь може стати повністю залежною від Росії
Гітанас Науседа підкреслив, що Євросоюз, і Литва зокрема, зацікавлені у стабільному розвитку Білорусі як демократичної і суверенної держави. Однак якщо пасивно спостерігати за тим, що зараз відбувається у країні, вона може повністю інтегруватися в Росію і стати її "державою-сателітом".
Як почуває себе Світлана Тихановська у Литві
Президент Литви також розповів, що мав телефонну розмову з головною опоненткою Лукашенка – Світланою Тихановською. Політик висловив надію, що скоро політикиня зможе повернутися до нормального життя. Вона, без сумніву, пригнічена останніми подіями, але почуває себе вже краще.
У моїх очах вона є символом білоруського суспільства, яке прагне бути вільним, однак я сумніваюся, що вона є лідером опозиції,
– заявив Науседа.
Що відомо про роль Литви у білоруських протестах
- 11 серпня Світлана Тихановська, головна суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах, покинула Білорусь і наразі перебуває у Литві. Балтійська держава охоче надала притулок опозиціонерці.
- 11 серпня міністерка внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене заявила, що вони рішуче засуджують придушення мирних мітингів у Білорусі. Політик наголосила, що Литва готова прийняти політичних біженців з Білорусі.
- 12 серпня Ріта Тамашунене заявила, що Литва спільно з Латвією та Польщею підготувала план врегулювання кризи в Білорусі.