Об этом 24 Каналу рассказал белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка, заметив, что Европейский Союз поддерживает демократические силы страны. А так называемые "выборы в Беларуси" – это просто фарс.

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Что происходит в Беларуси

Как рассказал Вячорка, режим Лукашенко уже начал рассказывать, что это вмешательство во внутренние дела в Беларуси. На самом деле диктатор хотел бы хотя бы как-то наладить коммуникацию с Западом.

Эта резолюция является неприятной для Лукашенко. Он надеялся, что так называемые выборы дадут новый шанс начать торговать и коммуницировать с Западом. Но этого не будет. Все эти решения и резолюции – очередной удар по Лукашенко,

– отметил Вячорка.

Сейчас Лукашенко находится в сложной ситуации. Его режим держится с помощью репрессий. А экономика Беларуси слишком зависима от России. Там также есть проблемы с инфляцией. И он продолжает помогать России в войне против Украины.

Что известно о "выборах" в Беларуси

Понятно, что никто из независимых кандидатов не может баллотироваться на эти "выборы". Лукашенко так завернул "законодательство", что принять участие могут только те, кто так или иначе сотрудничает с режимом.

Он пригласил на "выборы" четырех кандидатов, которые настолько "особенные", что на их фоне Лукашенко кажется "лучшим кандидатом".

Есть такой крейзи коммунист, который ностальгирует по прошлому. Есть псевдолиберал аля Жириновский, который рассказывает о "загнивающем Западе". Еще есть бизнес-вумен, которая встроена в систему и осуждает протесты. Все эти кандидаты выглядят значительно хуже Лукашенко. Все так сделано, чтобы среди этих "клоунов" Лукашенко казался еще не худшим выбором,

– объяснил Вячорка.

По его словам, людей будут загонять на избирательные участки. Если кто-то не проголосует – то на следующий день на заводе человека вполне могут оштрафовать или лишить премии. В Беларуси почти 50% общества работает в государственном секторе. Поэтому режим способен на них влиять.

Добавим, 21 января в Беларуси началось досрочное голосование на "выборах президента". Основной день голосования состоится 26 января.