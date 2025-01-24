Про це 24 Каналу розповів білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка, зауваживши, що Європейський Союз підтримує демократичні сили країни. А так звані "вибори в Білорусі" – це просто фарс.

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Що відбувається в Білорусі

Як розповів Вячорка, режим Лукашенка вже почав розповідати, що це втручання у внутрішні справи в Білорусі. Насправді диктатор хотів би хоча б якось налагодити комунікацію із Заходом.

Ця резолюція є неприємною для Лукашенка. Він сподівався, що так звані вибори дадуть новий шанс почати торгувати та комунікувати із Заходом. Але цього не буде. Всі ці рішення та резолюції – черговий удар по Лукашенко,

– зауважив Вячорка.

Зараз Лукашенко перебуває у складній ситуації. Його режим тримається за допомогою репресій. А економіка Білорусі аж надто залежна від Росії. Там також є проблеми з інфляцією. І він продовжує допомагати Росії у війні проти України.

Що відомо про "вибори" в Білорусі

Зрозуміло, що ніхто з незалежних кандидатів не може балотуватися на ці "вибори". Лукашенко так завернув "законодавство", що взяти участь можуть лише ті, хто так чи інакше співпрацює з режимом.

Він запросив на "вибори" чотирьох кандидатів, які настільки "особливі", що на їхньому тлі Лукашенко видається "найкращим кандидатом".

Є такий крейзі комуніст, який ностальгує за минулим. Є псевдоліберал аля Жириновський, який розповідає про "загнівающій Запад". Ще є бізнесвумен, яка вбудована в систему та засуджує протести. Усі ці кандидати виглядають значно гірше за Лукашенка. Все так зроблено, щоб серед цих "клоунів" Лукашенко здавався ще не найгіршим вибором,

– пояснив Вячорка.

За його словами, людей заганятимуть на виборчі дільниці. Якщо хтось не проголосує – то наступного дня на заводі людину цілком можуть оштрафувати або ж позбавити премії. В Білорусі майже 50% суспільства працює в державному секторі. Тому режим здатний на них впливати.

Додамо, 21 січня в Білорусі почалося дострокове голосування на "виборах президента". Основний день голосування відбудеться 26 січня.