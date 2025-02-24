Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространяют в социальных сетях.

К теме Европа должна быть способной защищаться, – Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах

В офисе Мерца смотрели пресс-конференцию Зеленского

На кадрах можно увидеть, как на телевизорах в офисе Фридриха Мерца люди смотрели пресс-конференцию Владимира Зеленского, которую тот давал в то время вживую. Именно тогда стали известны результаты экзитполов, в которых победу одержал блок ХДС/ХСС.

Поэтому Мерца его однопартийцы встретили с аплодисментами и поздравлениями.

В офисе Мерца смотрели пресс-конференцию Зеленского, ожидая результаты экзитполов / Видео с аккаунта @front_ukrainian в соцсети Х

Некоторые мировые политики уже также успели поздравить Мерца с победой на выборах. Президент США Дональд Трамп назвал победу ХДС/ХСС "большим днем для Германии и США". Он заявил, что немцы, как и американцы, "устали от политики без здравого смысла, особенно в энергетике и иммиграции".

К слову, поздравить Фридриха Мерца также успел и Владимир Зеленский. Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы с Германией, чтобы защитить жизнь, приблизить настоящий мир в Украину и укрепить Европу.