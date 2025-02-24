Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке ширять у соціальних мережах.

До теми Європа має бути здатною захищатися, – Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах

В офісі Мерца дивилися пресконференцію Зеленського

На кадрах можна побачити, як на телевізорах в офісі Фрідріха Мерца люди дивилися пресконференцію Володимира Зеленського, яку той давав в той час наживо. Саме тоді стали відомі результати екзитполів, в яких перемогу здобув блок ХДС/ХСС.

Тож Мерца його однопартійці зустріли з оплесками та вітаннями.

В офісі Мерца дивилися пресконференцію Зеленського, очікуючи результати екзитполів / Відео з акаунту @front_ukrainian у соцмережі Х

Деякі світові політики вже також встигли привітати Мерца з перемогою на виборах. Президент США Дональд Трамп назвав перемогу ХДС/ХСС "великим днем для Німеччини та США". Він заявив, що німці, як і американці, "втомилися від політики без здорового глузду, особливо в енергетиці та імміграції".

До слова, привітати Фрідріха Мерца також встиг і Володимир Зеленський. Він зазначив, що з нетерпінням чекає на продовження спільної роботи з Німеччиною, щоб захистити життя, наблизити справжній мир до України та зміцнити Європу.