Ею может стать Социал-демократическая партия Олафа Шольца, однако он намерен уйти из политики, поэтому его место может занять действующий министр обороны Борис Писториус. Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман отметил 24 Каналу, что этот вариант будет идеальным для Украины.

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Кто может победить на выборах в Германии

Политолог предположил, что правоцентристский Христианско-демократический союз победит на выборах в Германии, а лидер партии Фридрих Мерц станет следующим канцлером.

Партнером по коалиции может стать Социал-демократическая партия Олафа Шольца. Как известно, он хочет уходить из политики в случае неудачи, поэтому занять должности лидера союза и министра иностранных дел может Борис Писториус.

"И такая связка – Мерца и Писториуса – была бы идеальной для Украины", – предположил Игорь Эйдман.

Что известно о Фридрихе Мерце Ему 69 лет. Его политическая карьера достаточно быстро развивалась. Он стремится усилить лидерство Германии в Европе, обещает увеличить поддержку Украины и призывает не снимать вопрос о ее членстве в НАТО.

Напомним, действующий канцлер Германии Олаф Шольц негативно отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о "диктаторе без выбора", имея в виду Владимира Зеленского.