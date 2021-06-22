Поговорим о диктатуре высшей степени в Иране, прикрываемой демократией и религией. Также о том, как она может повлиять на другие диктаторские режимы, в том числе российский и белорусский.

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Как происходят выборы в Иране

Начнем с того, что в консервативном Иране, как и в Беларуси и России, несмотря на автократичность режимов, всё еще проводят выборы и президента, и парламента, которым местные правители изо всех сил стараются придать налет демократичности, или правильнее сказать – ее подобие.

Внешне эти выборы выглядят ровно так же, как и в любой другой стране – граждане идут на избирательные участки и выбирают фаворита. Потом происходит подсчет голосов и объявляется победитель гонки. Всё как и везде. С одним лишь важным отличием.

Дело в том, что Иран – это исламская республика, которая не имеет ничего общего с желаниями и стремлениями самих иранцев. Страной по сути правят 7 старцев, которые и решают судьбу 80 миллионов жителей Ирана.

Выборы без выбора

Демократия здесь, как и в России и Беларуси, достаточно специфическая – выборы без выбора. Стать кандидатом на любой высокий пост в стране можно только после жесткого отбора и утверждения Советом стражей революции, который и состоит из тех самых 7 старцев в чалмах. Это самые опытные богословы в стране, которые и отбирают кандидатов на пост президента например, по соображениям набожности и исламским представлениям о добродетели.

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Как вы понимаете – кого попало эти старцы не выберут, а выберут тех, кто может продолжить их деятельность в будущем. По факту эти 7 старцев давно захватили власть в стране и отдавать её не собираются.

Очевидно, что какой-то реформатор прозападных взглядов, который мог бы сделать Иран более цивилизованным, банально не пройдет фейс контроль у этих старцев. Они просто признают его не достаточно набожным и на этом вся президентская гонка для него окончена.

Но даже если кому-то удастся обмануть Стражей революции, спрятать за большой бородой свои либеральные взгляды и пройти на пост президента, это всё-равно ничего не значит. Главный духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи имеет полное право просто отменять любые решения такого президента, если он сочтет их недостаточно происламскими.

К слову! Духовного лидера, никто никогда из народа не выбирал, как и семерых стражей исламской революции.

По сути, в Иране, существует клан старцев, которые, посредством псевдо выборов, каждые 4 года назначают нового президента страны. В этот раз старцы отобрали 7 кандидатов на пост президента, среди которых было только 2 более менее реформаторских взглядов, но их тупо никто не знал.

За 2 дня до выборов в гонке осталось всего 4, из них 3 – еще до официального оглашения результатов поспешили поздравить с победой любимчика духовного лидера страны – Эбрахима Раиси. И не просто так.



Эбрахим Раиси / Фото AFP

Дело в том, что старому аятолле Хаменеи – верховному лидеру, которого никто не выбирает, но именно он вершит судьбу страны – уже 82 года, и многие пророчат, что на этих выборах старцы просто выбрали преемника. Именно Раиси может стать следующим духовным лидером Ирана.

При чем здесь Россия и Беларусь

• Беларусь

А теперь взгляните на последние события в России и Беларуси. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже предлагал конституционную реформу, при которой он уходит с поста президента, но становится верховным главой так называемого Всебелорусского народного собрания. Это собрание, по задумке Лукашенко, и будет определять власть в стране. Такой себе гибрид духовного лидера Беларуси.



У Лукашенка есть план / Фото Getty Images

• Россия

В России, похоже, хотят пойти по той же модели. В недавнем интервью Владимир Путин обмолвился, что готов передать пост президента России тому, чьи взгляды понравятся лично ему. То есть Путин хочет сам назначать своего преемника, подобну тому, как делают это иранский аятолла и Совет стражей исламской революции.



Путин выберет своего преемника / Фото Getty Images

Но и для Путина, и для Лукашенко, которые стремятся копировать механизм преемничества на посту президента, есть одна общая для них плохая новость, с которой новому президенту Ирана Раиси еще предстоит столкнутся.

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Плохая новость

Эти выборы в Иране показали рекордно низкую явку избирателей. Все из-за того, что молодая часть населения, больше не хочет жить по законам установленным Исламской революцией. Молодежь, которая уже увидела как живет мир за пределами государственных границ Ирана, банально не хочет жить по стариковским канонам, а потому просто проигнорировала эти выборы.

В сети гуляет целая куча мемов о пятничных выборах президента в Иране, и авторы их – молодые иранцы. Например, как атлеты готовятся к забегу, среди которых и Раиси. Он вырывается вперед и просто расстреливает своих оппонентов и вальяжно идет к победной ленте.

Очевидно, что местная молодежь так открыто смеется над ставленником главного духовного лидера страны потому, что ей больше не нужна религиозная республика, они хотят просто нормальную республику. И аятолла Хаменеи этого сильно боится, ведь тогда и он и Стражи революции останутся не у дел, а страной станут править не те, кто когда-то себя назначили верховными и десятки лет правят страной, а законно избранные президенты.

В стране могут вспыхнуть протесты

Многие аналитики уже прогнозируют, что после смерти аятоллы Хаменеи в стране вспыхнут протесты за свободный и не фанатично религиозный Иран. Но и здесь Хаменеи не просчитался, назначив своим преемником новоизбранного Раиси.

Хаменеи банально прикинул, кто из членов политикума сможет, без зазрения совести, силой удушить будущий протест. И Раиси это сделает с легкостью. В истории Ирана есть черная страница – в 1988 году произошли массовые расстрелы противников исламского режима. Раиси – один из 4 судей, заседавших тогда в так называемых комиссиях смерти, которые отправили на смерть десятки тысяч людей просто за то, что те выступали против правящего режима.

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Большая проблема для Байдена

И американскому президенту Джо Байдену с этим придется считаться. Ядерная сделка между США и Ираном, похоже, не пострадает, ведь решения такого масштаба принимает аятолла, а президенты просто его выполняют. И если сейчас Хаменеи стремится ее подписать, то и Раиси не станет помехой.

А вот для Байдена Раиси – большая проблема. Ведь Иран, взамен на свертывание своих ядерных программ, требует от США снятия всех санкций, в том числе введенных против Раиси за преступления против человечества.

К тому же новый премьер соседнего Израиля – Нафтали Беннет – уже назвал нового президента Ирана палачем и заявил, что его страна не допустит ядерного могущества Ирана вообще. А это значит, что на Ближнем востоке становится горячо не только в плане климата.

Потому от того как поведет себя Джо Байден в новых иранских реалиях зависит будущее не только Ирана, но и Израиля, а также России и Беларуси. Ведь Путин и Лукашенко точно так же стремятся стать такими себе "аятоллами" в собственных странах.