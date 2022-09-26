Италия останется с Украиной

Впрочем, после выборов в Италии, вероятно, существенных изменений для нас не будет. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Он отметил, что Украине нужно, чтобы поддержка Италии нарастала – для нас мало, чтобы все оставалось так, как было. Поэтому наибольшей угрозой этих выборов для Украины является то, что ничего не изменится.

Конечно, без шансов для путина, что Италия развернется в поддержку россии. Без шансов, что Италия станет ослаблять поддержку Украины. Нет, Италия была и будет оставаться с Украиной, это однозначно,

– констатировал Солонтай.

Какое-то время все будет на паузе

Эксперт предупредил, что после выборов пройдет период некоторой турбулентности, когда наращивание действий в поддержку Украины со стороны Италии будет на паузе. Это связано с объективной причиной – итальянцы всегда очень много времени уделяют внутриполитическому процессу. К тому же он у них довольно разнообразный, даже если побеждает одна политическая сила, а не три, как в этом случае.

"В этом плане можно сказать, что итальянцы похожи с нами. Когда в Украине проходят парламентские выборы, на квартал можно забыть о всех процессах. Пока делят должности, пока соберут рабочие экспертные группы, пока привлекут экспертов, пока определятся, какой приоритет, куда бюджет…", – объяснил Солонтай.

Он отметил, что россия может попытаться этим воспользоваться. Пока будет задержка, враг может делать всяческие информационные вбросы с какими-то заявлениями итальянских политиков.

Меньше подвергаемся провокациям. Нужно просто понимать, что в ближайшее время итальянцы на паузе,

– подытожил Солонтай.

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Министр обороны пообещал поддержку

В преддверии выборов в Италии министр обороны страны Лоренцо Гуэрини встретился с украинским главой Минобороны Алексеем Резниковым. Он заверил, что Италия не перестанет поддерживать нас в борьбе с россией, кто бы ни победил на выборах. Гуэрини подчеркнул, что главное – это скорейшее достижение мира, построенного на принципах международного права и уважения к суверенитету Украины.