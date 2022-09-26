Італія залишиться з Україною

Утім після виборів в Італії, ймовірно, суттєвих змін для нас не буде. Про це 24 каналу розказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Він зауважив, що Україні потрібно, аби підтримка Італії наростала – для нас мало, щоб все залишалося так, як було. Тому найбільшою загрозою цих виборів для України є те, що нічого не зміниться.

Звичайно, без шансів для путіна, що Італія розвернеться в підтримку росії. Без шансів, що Італія почне послаблювати підтримку України. Ні, Італія була і буде залишатися з Україною, це однозначно,

– констатував Солонтай.

Якийсь час усе буде на паузі

Експерт попередив, що після виборів має пройти період деякої турбулентності, коли нарощування дій на підтримку України з боку Італії буде на паузі. Це пов'язано з об'єктивною причиною – італійці завжди дуже багато часу приділяють внутрішньополітичному процесу. До того ж він у них доволі різноманітний, навіть якщо перемагає одна політична сила, а не три, як у цьому випадку.

"У цьому плані можна сказати, що італійці схожі з нами. Коли в Україні проходять парламентські вибори, на квартал можна забути про всі процеси. Поки поділять посади, поки зберуть робочі експертні групи, поки залучать експертів, поки визначаться, який пріоритет, куди бюджет…", – пояснив Солонтай.

Він зауважив, що росія може спробувати цим скористатися. Поки буде затримка, ворог може робити усілякі інформаційні вкиди з якимись заявами італійських політиків.

Менше піддаваймося на провокаціїю Потрібно прото розуміти, що найближчий час італійці на паузі,

– підсумував Солонтай.

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Міністр оборони пообіцяв підтримку

Напередодні виборів в Італії міністр оборони країни Лоренцо Гуеріні зустрівся з українським очільником Міноборони Олексієм Резніковим. Він запевнив, що Італія не припинить підтримувати нас у боротьбі з росією, хто б не переміг на виборах. Гуеріні наголосив, що головне – це якнайшвидше досягнення миру, побудованого на принципах міжнародного права та поваги до суверенітету України.