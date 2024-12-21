Об этом 24 Каналу рассказал обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт, заметив, что Мерц ранее служил в армии, поэтому очень интересуется жизнью военнослужащих. Кроме того, он успешный бизнесмен и происходит из древнего немецкого рода.

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Интересная особенность соперника Шольца

По словам обозревателя, Мерц – это человек с другой основой, чем действующий канцлер Германии Шольц. Мерц очень интересная, решительная личность, он отличается от портрета традиционного немецкого политика.

Это может быть всего лишь 4 католик на посту канцлера. Два из трех предшественников были действительно великими канцлерами. Это может быть 2 канцлер, который служил в армии!,

– подчеркнул он.

Эггерт также обратил внимание на то, что Мерц является успешным бизнесменом, мультимиллионером, а также происходит из древнего рода западной Германии, поэтому имеет французские корни.

"Когда Мерц приезжал в Литву и посетил немецкий батальон, то вместо того, чтобы заехать на 30 минут, сделать селфи, пожать руки и уехать, он провел там 4 часа, поговорил с каждым солдатом и за свои средства организовал пикник для военнослужащих", – рассказал он.

Интересно, что недавно Мерц неожиданно неожиданно посетил Киев, чтобы узнать о состоянии обороны Украины. Визит был ровно через неделю после того, как украинскую столицу посетил Шольц.