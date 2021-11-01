Терехов исполняет обязанности мэра Харькова и является секретарем городского совета. Среди всех кандидатов он побеждает по результатам экзит-попов.

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Итоги голосования в Новобаварском районе

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – 14 204 голоса.

Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 6 268 голосов.

Алина Мустафаева (самовыдвиженец) – 797 голосов.

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 673 голоса.

Александр Скорик ("Европейская Солидарность") – 560 голосов.

Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 443 голоса.

Константин Немичев (самовыдвиженец) – 398 голосов.

Дмитрий Маринин (самовыдвиженец) – 190 голосов.

Сергей Ряполов (самовыдвиженец) – 105 голосов.

Виктор Величков (самовыдвиженец) – 96 голосов.

По информации ЦИК, в Киевском районе проголосовали 29% избирателей. Там лидирует кандидат Игорь Терехов. Об этом рассказала Суспільному председатель ЦИК Надежда Чугаевская.

Обратите внимание! Общественная сеть "Опора" обнародовала результаты параллельного подсчета голосов. По этим результатам, Игорь Терехов набирает 50,06% голосов, Михаил Добкин – 28,21%. Погрешность составляла менее 1%, за исключением Игоря Терехова (погрешность 1,1%).



Результаты параллельного подсчета голосов / Данные "Опоры"

Выборы мэра Харькова: главное

В последний раз главу Харькова выбирали 25 октября 2020 года. Тогда в третий раз выиграл Геннадий Кернес. Однако до момента провозглашения мэром он почти 2 месяца не появлялся на публике.

Первое заседание нового созыва горсовета провели без Кернеса. Уже 17 декабря 2021 года сообщили, что политик умер. Причина – осложнение от коронавируса.

Полномочия экс-мера официально прекратились только 24 февраля 2021 года. Новые выборы мэра были назначены на 31 октября 2021 года.

В общей сложности на выборы зарегистрировались 13 человек: 12 мужчин и 1 женщина. Однако впоследствии отказались от участия трое кандидатов.

В начале октября харьковчан опросили, за кого они проголосовали бы 31 октября. Среди лидеров оказались Игорь Терехов (57,6%) и Михаил Добкин (27,6%).



Кто боролся за должность мэра Харькова / Инфографика 24 канала