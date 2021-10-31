За должность главы города соревнуются 10 кандидатов. Пришедшие на выборы жители Харькова должны поставить галочку, плюсик или крестик напротив фамилии политика, которого они поддерживают.
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В каком порядке будут кандидаты
- Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец;
- Добкин Михаил Маркович – советник общественной организации "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец;
- Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец;
- Мустафаева Алина Ельмановна – директор общества "Экокар", самовыдвиженка;
- Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец;
- Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от "Партии Шария";
- Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец;
- Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор компании "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность";
- Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета, от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков";
- Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.
Голосовать могут даже больные
- Согласно официальным данным, в Харькове работают 605 избирательных участков. 55 из них – в медицинских учереждениях.
- Пациенты стационарных отделений могут принять участие в выборах без каких-либо предварительно написанных заявлений. Для голосования им нужно только прийти к участку, который открылся в больнице.
- Те, кто не может ходить, будут голосовать в постели. Им будут приносить бюллетени и урны прямо в палаты.
Как проголосовать на выборах в мэры Харькова
Чтобы быть допущеным к голосованию, харьковчане должны прийти на избирательные участки по месту прописки. При себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинскую маску – карантинные нормы на время выборов никто не отменял.
Чтобы не заболеть COVID-19, жители города должны также соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, все участки должны быть обеспечены средствами персональной защиты для работников ТИК, а также избирателей.
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Выборы мэра Харькова 2021 года: главное
- На местных выборах 25 октября 2020 года в третий раз избрали мэром Харькова Геннадия Кернеса. Этому не мешало и то, что политик не был на публике с августа 2020 года.
- Первое заседание нового созыва горсовета Харькова 9 декабря 2020 года состоялось без мэра. Его представители пообещали, что новоизбранный мэр появится ближе к концу месяца.
- 17 декабря 2020 года Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике от осложнений после коронавируса.
- Харьковский горсовет только 24 февраля 2021 года официально прекратил полномочия Кернеса как мэра города.
- Верховная Рада 30 марта 2021 года одобрила законопроект о выборах мэра Харькова. Также утвердила дату, когда состоится голосование.