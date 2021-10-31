За должность главы города соревнуются 10 кандидатов. Пришедшие на выборы жители Харькова должны поставить галочку, плюсик или крестик напротив фамилии политика, которого они поддерживают.

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В каком порядке будут кандидаты

  1. Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец;
  2. Добкин Михаил Маркович – советник общественной организации "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец;
  3. Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец;
  4. Мустафаева Алина Ельмановна – директор общества "Экокар", самовыдвиженка;
  5. Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец;
  6. Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от "Партии Шария";
  7. Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец;
  8. Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор компании "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность";
  9. Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета, от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков";
  10. Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.
Кандидати в мери Харкова
Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала

Голосовать могут даже больные

  • Согласно официальным данным, в Харькове работают 605 избирательных участков. 55 из них – в медицинских учереждениях.
  • Пациенты стационарных отделений могут принять участие в выборах без каких-либо предварительно написанных заявлений. Для голосования им нужно только прийти к участку, который открылся в больнице.
  • Те, кто не может ходить, будут голосовать в постели. Им будут приносить бюллетени и урны прямо в палаты.

Как проголосовать на выборах в мэры Харькова

Чтобы быть допущеным к голосованию, харьковчане должны прийти на избирательные участки по месту прописки. При себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинскую маску – карантинные нормы на время выборов никто не отменял.

Чтобы не заболеть COVID-19, жители города должны также соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, все участки должны быть обеспечены средствами персональной защиты для работников ТИК, а также избирателей.

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Как безопасно голосовать на выборах / Инфографика 24 канала

Выборы мэра Харькова 2021 года: главное

  • На местных выборах 25 октября 2020 года в третий раз избрали мэром Харькова Геннадия Кернеса. Этому не мешало и то, что политик не был на публике с августа 2020 года.
  • Первое заседание нового созыва горсовета Харькова 9 декабря 2020 года состоялось без мэра. Его представители пообещали, что новоизбранный мэр появится ближе к концу месяца.
  • 17 декабря 2020 года Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике от осложнений после коронавируса.
  • Харьковский горсовет только 24 февраля 2021 года официально прекратил полномочия Кернеса как мэра города.
  • Верховная Рада 30 марта 2021 года одобрила законопроект о выборах мэра Харькова. Также утвердила дату, когда состоится голосование.