За должность главы города соревнуются 10 кандидатов. Пришедшие на выборы жители Харькова должны поставить галочку, плюсик или крестик напротив фамилии политика, которого они поддерживают.

Советуем ознакомиться Мустафаева, Добкин или Терехов: кто планирует заменить Кернеса на должности мэра Харькова

В каком порядке будут кандидаты

Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец; Добкин Михаил Маркович – советник общественной организации "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец; Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец; Мустафаева Алина Ельмановна – директор общества "Экокар", самовыдвиженка; Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец; Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от "Партии Шария"; Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец; Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор компании "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность"; Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета, от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков"; Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.



Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала

Голосовать могут даже больные

Согласно официальным данным, в Харькове работают 605 избирательных участков. 55 из них – в медицинских учереждениях.

Пациенты стационарных отделений могут принять участие в выборах без каких-либо предварительно написанных заявлений. Для голосования им нужно только прийти к участку, который открылся в больнице.

Те, кто не может ходить, будут голосовать в постели. Им будут приносить бюллетени и урны прямо в палаты.

Как проголосовать на выборах в мэры Харькова

Чтобы быть допущеным к голосованию, харьковчане должны прийти на избирательные участки по месту прописки. При себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинскую маску – карантинные нормы на время выборов никто не отменял.

Чтобы не заболеть COVID-19, жители города должны также соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, все участки должны быть обеспечены средствами персональной защиты для работников ТИК, а также избирателей.

На тему Выборы мэра в Харькове: как голосовать во времена карантина