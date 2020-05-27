Выборы мэра Киева: кто от "Слуги народа" сможет составить конкуренцию Кличко

Заявление Зеленского о праймариз в партии "Слуга народа" относительно кандидата на выборах мэра Киева свидетельствует, что президент окончательно еще не определился. Важную роль будет играть один фактор. У Кличко может быть серьезная конкуренция.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

Кстати У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева

Во всех потенциальных кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" есть плюсы и минусы. Но почти все имеют какие-то связи с олигархом Коломойским. И для этих политиков это не самый лучший бэкграунд. Сомнительно, что Зеленский согласится на дополнительное усиление позиций Коломойского,

– говорит Петр Олещук.

Политолог напоминает: после принятия Верховной Радой так называемого "антиколомойского" закона отношения олигарха и Зеленского существенно ухудшились. И это будет существенным аргументом для определения формата участия того или иного кандидата от президентской политической силы.

Внимание! Президент Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции заявил, что на выборах городского головы Киева поддержит кандидата в партии "Слуга народа". Кого именно, определят праймериз, которые обязательно произойдут. Среди возможных кандидатов от партии президента СМИ называют нардепов Александра Ткаченко, Николая Тищенко, Александра Дубинского, спикера Дмитрия Разумкова, экс-главу Офиса Президента Андрея Богдана, главного санитарного врача Виктора Ляшко.

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В то же время Олещук отмечает: пока сложно сказать, сможет ли кто-то составить реальную конкуренцию Кличко. Будет зависеть от единства в партии "Слуга народа". Именно поэтому и возникла идея с праймериз – чтобы снять спекуляции вокруг сепаратного участия в выборах представителей Слуги народа.

В нынешней ситуации предсказать результаты выборов мэра Киева непросто. Компромат на Кличко будет нарастать. Будут попытки расколоть его электорат. Сейчас позиции Кличко серьезные. Но пока нельзя говорить, что ему не будет весомой конкуренции,

– отметил Петр Олещук.

Список возможных кандидатов в мэры Киева:

Виталий Кличко. Действующий мэр и всемирно известный спортсмен. Сергей Притула. Известный украинский шоумен, телеведущий и волонтер. Александр Ткаченко. Народный депутат от "Слуги народа", бывший генеральный директор телеканала "1 + 1". Дмитрий Разумков. Председатель Верховной Рады. Андрей Пальчевский. Украинский бизнесмен, политолог и журналист. Николай Тищенко. Украинский ресторатор, телеведущий, депутат Верховной Рады. Виктор Ляшко. Главный санитарный врач Украины. Андрей Богдан. Экс-председатель Офиса Президента. Александр Дубинский. Депутат от партии "Слуга народа". Алексей Гончаренко. Депутат от партии "Европейская солидарность". Владимир Гройсман. Экс-премьер-министр Украины. Александр Попов. Бывший глава КГГА времен президентства Виктора Януковича. Борислав Береза. Народный депутат VIII созыва. Дмитрий Гордон. Журналист, основатель издания "Бульвар". Владимир Омелян, бывший министр инфраструктуры Виталий Нестор, председатель Киевской городской организации ВО Батькивщина.



Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева в мае 2020 / Инфографика 24 канала