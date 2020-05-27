Вибори мера Києва: хто від "Слуги народу" зможе скласти конкуренцію Кличку

Заява Зеленського про праймеріз у партії "Слуга народу" щодо кандидата на виборах мера Києва свідчить, що президент остаточно ще не визначився. Важливу роль гратиме один фактор. У Кличка може бути серйозна конкуренція.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

До речі Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва

У всіх потенційних кандидатів у мери Києва від "Слуги народу" є плюси і мінуси. Але майже всі мають якісь зв’язки з олігархом Коломойським. І для цих політиків це не найкращий бекграунд. Сумнівно, що Зеленський погодиться на додаткове посилення позицій Коломойського,

– зауважує Петро Олещук.

Політолог нагадує: після ухвалення Верховною Радою так званого "антиколомойського" закону відносини олігарха і Зеленського суттєво погіршилися. І це буде суттєвим аргументом для визначення формату участі того чи іншого кандидата від президентської політичної сили.

Увага! Президент Володимир Зеленський 20 травня на пресконференції заявив, що на виборах міського голови Києва підтримає кандидата під партії "Слуга народу". Кого саме, визначать праймеріз, які обов’язково відбудуться. Серед можливих кандидатів від партії президента ЗМІ називають нардепів Олександра Ткаченка, Миколу Тищенка, Олександра Дубінського, спікера Дмитра Разумкова, ексглаву Офісу Президента Андрія Богдана, головного санлікаря Віктора Ляшка.

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Водночас Олещук відзначає: поки складно сказати, чи зможе хтось скласти реальну конкуренцію Кличку. Залежатиме від єдності в партії "Слуга народу". Саме тому і виникла ідея з праймеріз – щоб зняти спекуляції навколо сепаратної участі у виборах представників від Слуги народу.

У нинішній ситуації передбачити результати виборів мера Києва непросто. Компромат на Кличка наростатиме. Будуть спроби розколоти його електорат. Зараз позиції Кличка серйозні. Але поки не можна говорити, що йому не буде вагомої конкуренції,

– наголосив Петро Олещук.

Список можливих кандидатів у мери Києва

Віталій Кличко. Чинний мер і всесвітньо відомий спортсмен. Сергій Притула. Відомий український шоумен, телеведучий і волонтер. Олександр Ткаченко. Народний депутат від "Слуги народу", колишній генеральний директор телеканалу "1+1". Дмитро Разумков. Голова Верховної Ради. Андрій Пальчевський. Український бізнесмен, політолог і журналіст Микола Тищенко. Український ресторатор, телеведучий, депутат Верховної Ради. Віктор Ляшко. Головний санітарний лікар України. Андрій Богдан. Ексочільник Офісу Президента. Олександр Дубинський. Депутат від партії "Слуга народу". Олексій Гончаренко. Депутат від партії "Європейська солідарність". Володимир Гройсман. Експрем’єр-міністр України. Олександр Попов. Колишній очільник КМДА часів президентства Віктора Януковича. Борислав Береза. Народний депутат VIII скликання. Дмитро Гордон. Журналіст, засновник видання "Бульвар". Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури. Віталій Нестор, голова Київської міської організації ВО Батьківщина.



Рейтинг потенційних кандидатів на мера Києва у травні 2020 / Інфографіка 24 каналу