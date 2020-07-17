Ирину Верещук было избрано кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева на ближайших выборах. Какие у нее шансы на победу, объяснял политолог.

Сайт 24 канала попросил политолога Игоря Рейтеровича рассказать о том выйдет ли во второй тур мэрских выборов в Киеве Ирина Верещук.

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Одним из препятствий может быть то, что кандидат не киевлянка. И хотя Кличко и сам из Броваров, но избиратели воспринимают его как своего. И, собственно, мэр и прожил в столице много лет.

Вторым негативным фактором, который будет влиять на уровень поддержки кандидата от "Слуги народа", эксперт назвал то, что она сделала не одно довольно неоднозначное заявление. Ирина Верещук выступала против НАТО. Это все также в определенной степени может сыграть свою роль в формировании рейтинга и антирейтинга этого кандидата.

Ирина Верещук / Фото с ее страницы в Facebook

Технический кандидат?

Интересно, что политолог заявил о том, что публично Ирина Верещук будет вести предвыборную кампанию, вызвать Кличко на дебаты, но фактически выборами будут заниматься другие люди.

Их главной задачей будет провести большую фракцию в Киевсовет. И потом там сформировать коалицию, скорее всего с УДАРом.

Если анализировать назначения в Киеве и заявления политиков (УДАР и Слуга народа – 24), очевидно, что между ними есть определенные договоренности. Офис Президента и Кличко уже достигли взаимопонимания,

– заверил Игорь Рейтерович.

Также политолог добавил, что если говорить в данном контексте (договоренности между ОП и Кличко) и учесть, что от Слуги народа была избрана кандидат, у которой минимальные шансы побороться за второй тур, то можно говорить об определенной техничности Ирины Верещук.

Кто такой технический кандидат? Кандидат, который участвует в выборах, но у которого нет цели победить. Его задача – помочь другому кандидату занять первое место.

Также политолог предполагает, что от "Слуги народа" могут выдвинуться другие кандидаты, которые не будут использовать их бренд. Например, Александр Качура, который в праймериз занял последнее место. Он очень недоволен результатом.

И поскольку Качура также уже ведет предвыборную кампанию, он теоретически может быть самовыдвиженцем, поскольку хочет увеличить свою узнаваемость.

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Какие преимущества у Ирины Верещук

У нее неплохой публичный образ. Верещук ходит на эфиры, и является одним из немногих спикеров, которая может ответить на любой вопрос.

Кроме того, у нее есть опыт местного управления, поскольку она уже была городской главой Равы-Русской. Это, конечно, маленький город и нельзя сравнивать его со столицей, но определенные навыки у нее есть. К тому же Верещук получила неплохое образование.

Также будет преимуществом то, что она женщина.

Это будет отыгрывать роль. Возможно, она будет провоцировать Кличко на определенные жесткие заявления, чтобы разыграть эту карту. Но Кличко будет достаточно не обращать на это внимание,

– объясняет Игорь Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что гендерная тема может вполне использоваться.

Через несколько недель, когда будут свежие результаты опроса, можно будет говорить, есть ли у нее вообще шансы. Если ее рейтинг будут в пределах 3-4 процентов, тогда можно сразу ставить точку. Никакой перспективы его раскрутить до выборов уже не будет, уверяет эксперт.