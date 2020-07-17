Ірину Верещук було обрано кандидаткою від "Слуги народу" у мери Києва на найближчих виборах. Які шанси на перемогу вона має, пояснював політолог.

Сайт 24 каналу попросив політолога Ігоря Рейтеровича розповісти про те чи вийде у другий тур мерських виборів у Києві Ірина Верещук.

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Однією з перешкод може бути те, що кандидатка не киянка. І хоч Кличко й сам із Броварів, але виборці сприймають його як свого. І, власне, мер й прожив у столиці чимало років.

Другим негативним фактором, який впливатиме на рівень підтримки кандидатки від "Слуги народу", експерт назвав те, що вона зробила не одну доволі неоднозначну заяву. Ірина Верещук виступала проти НАТО. Це все також певною мірою може відіграти свою роль у формуванні рейтингу та антирейтингу цієї кандидатки.

Ірина Верещук / Фото з її сторінки у Facebook

Технічна кандидатка?

Цікаво, що політолог заявив про те, що публічно Ірина Верещук буде вести передвиборчу кампанію, викликати Кличка на дебати, але фактично виборами будуть займатися інші люди.

Їх головним завданням буде провести велику фракцію у Київраду. І потім там сформувати коаліцію, скоріш за все з УДАРом.

Якщо аналізувати призначення у Києві й заяви політиків (УДАР й Слуга народу – 24), очевидно, що між ними є певні домовленості. Офіс президента й Кличко вже порозумілись,

– запевнив Ігор Рейтерович.

Також політолог додав, що якщо говорити у даному контексті (домовленості між ОП й Кличком) і зважити, що від Слуги народу було обрано кандидатку, яка має мінімальні шанси позмагатися за другий тур, то можна говорити про певну технічність Ірини Верещук.

Хто такий технічний кандидат? Кандидат, який бере участь у виборах, але не має на меті перемогу. Його завдання – допомогти іншому кандидату зайняти перше місце.

Також політолог припускає, що від "Слуги народу" можуть висунутись інші кандидати, які не будуть використовувати їх бренд. Наприклад, Олександр Качура, який на праймеріз посів останнє місце. Він дуже незадоволений результатом.

Й оскільки Качура також вже веде передвиборчу кампанію, він теоретично може бути самовисуванцем, оскільки хоче збільшити свою впізнаваність.

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Які переваги має Ірина Верещук

У неї непоганий публічний образ. Верещук ходить на ефіри, і є одною з небагатьох спікерів, яка може відповісти на будь-яке запитання.

Крім того, вона має певний досвід місцевого управління, оскільки вже була міською головою Рави-Руської. Це, звісно, маленьке місто й не можна порівнювати його із столицею, але певні навички вона має. До того ж Верещук отримала непогану освіту.

Також буде перевагою те, що вона жінка.

Це буде відгравати роль. Можливо, вона буде провокувати Кличка на певні жорсткі заяви, аби розіграти цю карту. Але Кличку буде достатньо не звертати на це увагу,

– пояснює Ігор Рейтерович.

Політолог підкреслив, що гендерна тема може цілком використовуватись.

За кілька тижнів, коли будуть свіжі результати опитування, можна буде говорити, чи має взагалі вона шанси. Якщо її рейтинг будуть в межах 3-4 відсотків, тоді можна одразу ставити крапку. Ніякої перспективи його розкрутити до виборів вже не буде, переконує експерт.