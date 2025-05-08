Среди претендентов 7 кардиналов: Sky News узнали, кто претендует стать новым Папой Римским

Среди претендентов на папский престол активно обсуждают семь кардиналов. Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, является одним из главных фаворитов, благодаря своему опыту и тесным связям с Папой Франциском.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. В Ватикане продолжается конклав, и среди кардиналов активно обсуждаются семь претендентов на папский престол.

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Кто станет новым Папой Римским

Хотя это еще не гарантирует победу ни одному из них, первое голосование уже дало представление о том, кто пользуется поддержкой кардиналов.

Пьетро Паролин – один из фаворитов на Папу Римского. 70-летний итальянец, который с 2013 года занимает должность государственного секретаря Ватикана, часто называется "заместителем Папы". Он имеет тесные связи с Папой Франциском и является опытным дипломатическим деятелем. Если Паролина изберут, это будет первый случай за почти 50 лет, когда Папой станет коренной итальянец.

Сейчас он исполняет обязанности декана Коллегии кардиналов, поскольку обычный декан, Джованни Баттиста Ре, уже старше 80 лет.