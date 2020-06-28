В Польше 28 июня начались выборы президента. Волеизъявление происходит по новым правилам из-за пандемии COVID-19 – в очереди обязательное безопасное расстояние, а внутри участка – защитные маски.

Корреспондент Укринформ Юрий Банахевич в комментарии 24 каналу рассказал, что в этом году явка избирателей очень высока. Вероятно, что она будет самой высокой в истории демократической Польши.

К слову В Польше начались выборы президента: главные кандидаты

"Председатели избирательных участков отмечают, что такой высокой явки избирателей они не наблюдали очень давно. За час до открытия избирательных участков были уже большие очереди и на момент открытия участков достигали несколько сотен метров", – пояснил он.

Государственная избирательная комиссия Польши уже обнародовала первые результаты и цифры по явке на выборах. По состоянию на 12:00 проголосовали свыше 7 миллионов поляков, это примерно 25% – это достаточно высокая явка,

– отметил Банахевич.

По его словам, пандемия коронавируса повлиял на избирательную кампанию, ведь вместо 3 месяцев она длилась фактически полгода.

"За это время произошло очень многое – рейтинги кандидатов обваливались, других наоборот росли. Если бы выборы состоялись 10 мая, то вероятно Анджей Дуда мог бы победить в первом туре, при этом он сегодня к выборам подошел с минимальным личным рейтингом. Из-за этого наверное состоится второй тур выборов 12 июля. То есть коронокризисс свой вклад в это сделал", – добавил корреспондент.

Очереди на президентских выборах в Польше: фото Agencja Gazeta

Taka kolejka na warszawskiej Woli pic.twitter.com/bNtNe0yuow — Beata_Ka (@Beata___Ka) June 28, 2020

No..... zapowiada się 90 minut spokojnej gry #wyborczakolejka pic.twitter.com/BkJlkPNw9O — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 28, 2020

@MeteoprognozaPL A to Mielno Unieście stąd raczej nikt nie wyjeżdża a kolejka na 30 min. pic.twitter.com/ZDWZuzmA5a — Piotr Sydon (@piotrs077) June 28, 2020

Что происходит на избирательных участках в Польше: комментарий Юрия Банахевича