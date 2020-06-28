У Польщі 28 червня розпочались вибори президента. Волевиявлення відбувається за новими правилами через пандемію COVID-19 – в черзі обов'язкова безпечна відстань, а всередині дільниці – захисні маски.

Кореспондент Укрінформ Юрій Банахевич в коментарі 24 каналу розповів, що цьогоріч явка виборців є дуже високою. Ймовірно, що вона буде найвищою в історії демократичної Польщі.

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"Голови виборчих дільниць зазначають, що такої високої явки виборців вони не спостерігали дуже давно. За годину до відкриття виборчих дільниць були вже великі черги і на момент відкриття дільниць сягали кілька сотень метрів", – пояснив він.

Державна виборча комісія Польщі вже оприлюднила перші результати та цифри щодо явки на виборах. Станом на 12:00 проголосували понад 7 мільйонів поляків, це приблизно 25% – це досить висока явка,

– зазначив Банахевич.

За його словами, пандемія коронавірусу вплинула на виборчу кампанію, адже замість 3 місяців, вона тривала фактично пів року.

"За цей час сталось дуже багато – рейтинги кандидатів обвалювались, інших навпаки зростали. Якбивибори відбулись 10 травня, то ймовірно Анджей Дуда міг би перемогти в першому турі, натомість він сьогодні до виборів підійшов з мінімальним особистим рейтингом. Через це напевно відбудеться другий тур виборів 12 липня. Тобто коронокриза свій внесок у це зробила", – додав кореспондент.

Черги на президентських виборах у Польщі: фото Agencja Gazeta

Taka kolejka na warszawskiej Woli pic.twitter.com/bNtNe0yuow — Beata_Ka (@Beata___Ka) June 28, 2020

No..... zapowiada się 90 minut spokojnej gry #wyborczakolejka pic.twitter.com/BkJlkPNw9O — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 28, 2020

@MeteoprognozaPL A to Mielno Unieście stąd raczej nikt nie wyjeżdża a kolejka na 30 min. pic.twitter.com/ZDWZuzmA5a — Piotr Sydon (@piotrs077) June 28, 2020

Що відбувається на виборчих дільницях у Польщі: коментар Юрія Банахевича