Рекордна явка і величезні черги: як проходять вибори у Польщі – фото
У Польщі 28 червня розпочались вибори президента. Волевиявлення відбувається за новими правилами через пандемію COVID-19 – в черзі обов'язкова безпечна відстань, а всередині дільниці – захисні маски.
Кореспондент Укрінформ Юрій Банахевич в коментарі 24 каналу розповів, що цьогоріч явка виборців є дуже високою. Ймовірно, що вона буде найвищою в історії демократичної Польщі.
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"Голови виборчих дільниць зазначають, що такої високої явки виборців вони не спостерігали дуже давно. За годину до відкриття виборчих дільниць були вже великі черги і на момент відкриття дільниць сягали кілька сотень метрів", – пояснив він.
Державна виборча комісія Польщі вже оприлюднила перші результати та цифри щодо явки на виборах. Станом на 12:00 проголосували понад 7 мільйонів поляків, це приблизно 25% – це досить висока явка,
– зазначив Банахевич.
За його словами, пандемія коронавірусу вплинула на виборчу кампанію, адже замість 3 місяців, вона тривала фактично пів року.
"За цей час сталось дуже багато – рейтинги кандидатів обвалювались, інших навпаки зростали. Якбивибори відбулись 10 травня, то ймовірно Анджей Дуда міг би перемогти в першому турі, натомість він сьогодні до виборів підійшов з мінімальним особистим рейтингом. Через це напевно відбудеться другий тур виборів 12 липня. Тобто коронокриза свій внесок у це зробила", – додав кореспондент.
Черги на президентських виборах у Польщі: фото Agencja Gazeta
Що відбувається на виборчих дільницях у Польщі: коментар Юрія Банахевича