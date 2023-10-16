Собственно, в воскресенье, 15 октября, поляки могли прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за представителей тех политических сил, которые им нравятся. Сразу после закрытия участков был опубликован экзитпол. Однако на следующий день утром цифры несколько обновились.
Смотрите также Между Качинским и Туском: чего Украине ждать от выборов в Польше – важнейших за 30 лет
Обновлены результаты экзитпола
Стоит сказать, что в целом картина осталась такой, какой была. Прогнозируют, что:
- партия "Право и справедливость" получит 36,6% (по сравнению с 36,8% в вечерних результатах);
- блок "Гражданская коалиция" – 31% (по сравнению с 31,6%):
- "Третий путь" – 13,5% (по сравнению с 13%);
- "Левица" – 8,6% (без изменений);
- "Конфедерация" – 6,4% (по сравнению с 6,2%).
Эти данные свидетельствуют, что оппозиционные силы будут иметь большинство в сейме, вероятно:
- "Право и справедливость" получит 198 мест;
- "Гражданская платформа" – 161;
- "Третий путь" – 57;
- "Левица" – 30;
- "Конфедерация" – 14.
Что такое экзитполЭто опрос избирателей, проводимый социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования. Если экзитпол был проведен правильно – то есть с соблюдением всех норм, – то погрешность не должна превышать нескольких процентов.
Источник: Википедия
Больше о выборах
- Несмотря на то, что ни одна из оппозиционных партий в Польше, очевидно, не получит первое место, лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск назвал результаты выборов фактической победой оппозиционных сил.
- Собственно, не исключено, что партии нынешнего президента Дуды "Право и справедливость" не удастся сформировать коалицию и правительство. В частности, это не отрицает глава политсилы Качиньский.
- Вероятно, именно "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" будут формировать коалицию и правительство. Им вместе прогнозируют около 250 мандатов. Для формирования партийного большинства требуется 231 мандат.