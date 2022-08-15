Опрос провело агентство Opinium Research. Напомним, что за премьерское кресло соревнуются министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс и бывший канцлер казны Риши Сунак.

На тему "Буду лучшим другом": Трасс анонсировала увеличение военной помощи Украине

Трасс лидирует в премьерской гонке

Опрос членов Консервативной партии показал, что очевидным лидером является Трасс:

министр получила 61% голосов ,

, тогда как за Сунака проголосовали 39%.

За нового главу правительства после отставки Бориса Джонсона будут голосовать около 200 тысяч членов руководящей Консервативной партии. В ходе опроса общий размер выборки составил 570 депутатов.

29% рассказали, что уже проголосовали,

47% – что определились со своим кандидатом.

19% – что еще могут изменить свое мнение.

Голосование за лидера Консервативной партии, а значит и нового премьера, происходит по почте. Победителя объявят 5 сентября.

Эксперты проводили опрос с 8 по 12 августа. Оно показало, что Трасс поддерживают:

из-за неприязни к Сунаку,

восприятие министра как человека, которому можно доверять,

она осталась верна Джонсону.

В свою очередь, сторонники Сунака отметили, что он лучший в экономике и самый компетентный среди двух кандидатов.

В агентстве отметили, что наблюдали среди членов партии "ностальгию по Джонсону". В частности, 63% опрошенных предпочли, чтобы он остался главой правительства. Кроме этого, если бы вместо Трасс был Джонсон, за него проголосовали бы 68% парламентариев.

Будет интересно – Великобритания направила новую помощь для ВСУ: смотрите видео