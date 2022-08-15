Опитування провела агенція Opinium Research. Нагадаємо, що за прем'єрське крісло змагаються міністерка закордонних справ Британії Елізабет Трасс та колишній канцлер скарбниці Ріші Сунак.

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Трасс лідирує в прем'єрських перегонах

Опитування членів Консервативної партії показало, що очевидним лідером є Трасс:

міністерка отримала 61% голосів ,

, тоді як за Сунака проголосували 39%.

За нового очільника уряду після відставки Бориса Джонсона голосуватимуть приблизно 200 тисяч членів керівної Консервативної партії. Під час опитування загальний розмір вибірки становив 570 депутатів.

29% розповіли, що вже проголосували,

47% – що визначилися зі своїм кандидатом.

19% – що ще можуть змінити свою думку.

Голосування за лідера Консервативної партії, а отже – нового прем'єра, відбувається поштою. Переможця оголосять 5 вересня.

Експерти проводили опитування з 8 по 12 серпня. Воно показало, що Трасс підтримують:

через неприязнь до Сунака,

сприйняття міністерки як людини, якій можна довіряти,

вона залишилася вірною Джонсону.

Своєю чергою, прихильники Сунака зазначили, що він кращий в економіці та буцімто найкомпетентніший серед двох кандидатів.

В агенції зазначили, що спостерігали серед членів партії "ностальгію за Джонсоном". Зокрема, 63% опитаних воліли, щоб він залишився очільником уряду. Окрім цього, якби замість Трасс був Джонсон, за нього проголосували б аж 68% парламентарів.

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