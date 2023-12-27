Журналисты обратили внимание на российскую ИПСО. В ней уверяют, что в 2024 году необходимо провести выборы президента, ведь если этого не сделать, то власти Владимира Зеленского якобы будут нелегитимными. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это просто невозможно.

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Данилов объяснил, почему невозможно провести выборы

Прежде всего, Алексей Данилов отметил, что это действительно один из элементов, который начинает применять страна-агрессор. Он подчеркнул, что крайне сложная задача – проведение выборов в стране, в которой идет война.

И когда приводят примеры Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, я хочу напомнить, что непосредственно на территории Штатов войны не было. В этом все отличие. Как проводить выборы, когда люди сидят в окопах, идут в атаку или защищают те или иные населенные пункты? Это просто физически невозможно,

– подчеркнул Данилов.

Его спросили, понимают ли это наши международные партнеры. И не сталкивается ли Украина с давлением с их стороны о необходимости проведения президентских выборов в 2024 году.

По словам Алексея Данилова, на нашу страну сложно давить. А все потому, что мы понимаем, что и зачем делаем. Секретарь СНБО подчеркнул, что не слышал ни одного заявления от официальных институтов, в котором речь шла бы о срочном проведении выборов.

Если где-то в кулуарах запускаются какие-то вещи, то еще раз подчеркиваю, мы – за максимально публичность, потому что она означает ответственность. Если это кулуарщина, то сама постановка вопроса – некорректна,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Между тем, в России в 2024 году проведут псевдовыборы, ведь всем известен их результат. Так, на днях прошел съезд партии "Единая Россия". Во время них поддержали выдвижение кандидатуры Владимира Путина. Как говорят пропагандистские СМИ, решение было единодушным.

Обратим внимание, что так называемые выборы президента России будут продолжаться в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Это позволит организаторам "избирательного процесса" провести больше манипуляций с бюллетенями.