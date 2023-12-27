Журналісти звернули увагу на російську ІПСО. У ній запевняють, що у 2024 році необхідно провести вибори президента, адже якщо цього не зробити, то влада Володимира Зеленського буцімто буде нелегітимною. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це просто неможливо.

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Данілов пояснив, чому неможливо провести вибори

Передовсім Олексій Данілов зауважив, що це дійсно один з елементів, який починає застосовувати країна-агресорка. Він підкреслив, що вкрай складне завдання – проведення виборів у країні, в якій точиться війна.

І коли наводять приклади Сполучених Штатів під час Другої світової війни, хочу нагадати, що безпосередньо на території Штатів війни не було. В цьому вся відмінність. Як проводити вибори, коли люди сидять в окопах, ідуть в атаку або боронять ті чи інші населені пункти? Це просто фізично неможливо,

– наголосив Данілов.

Тож, його спитали, чи розуміють це наші міжнародні партнери. І чи не стикається Україна з тиском з їхнього боку щодо необхідності проведення президентських виборів у 2024 році.

За словами Олексія Данілова, на нашу країну складно тиснути. А все тому, що ми розуміємо, що і для чого робимо. Секретар РНБО наголосив, що не чув жодної заяви від офіційних інституцій, в якій ішлося б про термінове проведення виборів.

Якщо десь в кулуарах запускаються якісь речі, то ще раз наголошую, ми – за максимально публічність, бо вона означає відповідальність. Якщо це кулуарщина, то сама постановка питання – некоректна,

– підкреслив секретар РНБО.

Тим часом у Росії у 2024 році проведуть псевдовибори, адже всім відомий їхній результат. Так, днями відбувся з'їзд партії "Єдіная Расія". Під час них підтримали висування кандидатури Владіміра Путіна. Як кажуть пропагандистські ЗМІ, рішення було одностайним.

Звернімо увагу, що так звані вибори президента Росії триватимуть впродовж трьох днів – з 15 по 17 березня 2024 року. Це дасть можливість організаторам "виборчого процесу" провести більше маніпуляцій з бюлетенями.