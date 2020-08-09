Выборы президента Беларуси: как голосовали беларусы Украины
В воскресенье, 9 августа, на выборах президента Беларуси был главный день голосования. Также выборы проходили и за границей Беларуси, в частности в Украине. Граждане Беларуси, проживающие в Украине, поддержали оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую.
О том, как проголосовали белорусы Украины на выборах, сообщает инициатива "Экзітпол за мяжой – Украіна".
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Для этого был проведен опрос беларусов, который проходил в посольстве Беларуси в Украине. Всего опросили 311 человек, из которых 12,86% людей отказались отвечать. Еще 3,86% опрошенных заверили, что проголосовали против всех.
За кого проголосовали белорусы Украины:
- Светлана Тихановская – 72,67%;
- Александр Лукашенко – 9,65%;
- Андрей Дмитриев – 0,32%;
- Анна Конопацкая – 0,32%;
- Сергей Черчень – 0,32%.
Впрочем много беларусских граждан в Украине не успели проголосовать из-за закрытия избирательного участка в беларусском посольстве.
Что показали государственные экзит-полы в Беларуси
- В Беларуси результаты езит-поллов показали, что Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей. Правда, достоверность их результатов вызывает сомнения, поскольку они полностью контролируемые государством.
- Зато Светлана Тихановская, по государственным экзит-полам, якобы набрала 6,8% голосов. И больше всего поражает, что каждый третий опрошенный отказался отвечать на вопросы.