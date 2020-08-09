В воскресенье, 9 августа, на выборах президента Беларуси был главный день голосования. Также выборы проходили и за границей Беларуси, в частности в Украине. Граждане Беларуси, проживающие в Украине, поддержали оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую.

О том, как проголосовали белорусы Украины на выборах, сообщает инициатива "Экзітпол за мяжой – Украіна".

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Для этого был проведен опрос беларусов, который проходил в посольстве Беларуси в Украине. Всего опросили 311 человек, из которых 12,86% людей отказались отвечать. Еще 3,86% опрошенных заверили, что проголосовали против всех.

За кого проголосовали белорусы Украины:

Светлана Тихановская – 72,67%;

Александр Лукашенко – 9,65%;

Андрей Дмитриев – 0,32%;

Анна Конопацкая – 0,32%;

Сергей Черчень – 0,32%.

Впрочем много беларусских граждан в Украине не успели проголосовать из-за закрытия избирательного участка в беларусском посольстве.

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