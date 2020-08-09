Вибори президента Білорусі: як голосували білоруси України
У неділю, 9 серпня, на виборах президента Білорусі був головний день голосування. Так само вибори проходили й за кордоном Білорусі, зокрема в Україні. Громадяни Білорусі, що проживають в Україні, підтримали опозиційну кандидатку Світлану Тихановську.
Про те, як проголосували білоруси України на виборах, повідомляє ініціатива "Экзітпол за мяжой – Украіна".
Цікаво Лукашенко перемагає з величезним відривом: результати екзитполів на виборах президента Білорусі
Для цього було проведено опитування білорусів, які відбувалися в посольстві Білорусі в Україні. Всього опитали 311 людей, з яких 12,86% людей відмовилися відповідати. Ще 3,86% опитаних запевнили, що проголосували проти всіх.
За кого проголосували білоруси України:
- Світлана Тихановська – 72,67%;
- Олександр Лукашенко – 9,65%;
- Андрій Дмитрієв – 0,32%;
- Анна Конопацька – 0,32%;
- Сергій Черчень – 0,32%.
Втім багато білоруських громадян в Україні не встигли проголосувати через закриття виборчої дільниці в білоруському посольстві.
Що показали державні Екзит-поли в Білорусі
- У Білорусі результати езит-полів показали, що Олександр Лукашенко набирає 79,7% голосів виборців. Щоправда, достовірність їхніх результатів викликають сумніви, оскільки вони повністю контрольовані державою.
- Натомість Світлана Тихановська, за державними екзит-полами, буцімто набрала 6,8% голосів. Та найбільше вражає, що кожен третій опитаний відмовився відповідати на питання.