У неділю, 9 серпня, на виборах президента Білорусі був головний день голосування. Так само вибори проходили й за кордоном Білорусі, зокрема в Україні. Громадяни Білорусі, що проживають в Україні, підтримали опозиційну кандидатку Світлану Тихановську.

Про те, як проголосували білоруси України на виборах, повідомляє ініціатива "Экзітпол за мяжой – Украіна".

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Для цього було проведено опитування білорусів, які відбувалися в посольстві Білорусі в Україні. Всього опитали 311 людей, з яких 12,86% людей відмовилися відповідати. Ще 3,86% опитаних запевнили, що проголосували проти всіх.

За кого проголосували білоруси України:

Світлана Тихановська – 72,67%;

Олександр Лукашенко – 9,65%;

Андрій Дмитрієв – 0,32%;

Анна Конопацька – 0,32%;

Сергій Черчень – 0,32%.

Втім багато білоруських громадян в Україні не встигли проголосувати через закриття виборчої дільниці в білоруському посольстві.

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