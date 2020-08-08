Выборы президента в Беларуси: Россия может устроить провокации с боевиками ОРДЛО
29 июля в Беларуси задержали более 30 иностранных граждан, которые оказались боевиками ЧВК "Вагнера". Однако это могут быть не последние наемники, которых забросили в Минск. России выгодно влиять на волеизъявление, а инструментом в этой схеме могут быть именно боевики.
Подробнее о коварных планах России – читайте в материале 24 канала.
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9-ро из задержанных в Беларуси вагнеровцев являются гражданами Украины, но они воевали против своего государства. Более того, в МВД предположили, что эти люди могут иметь еще и гражданство России или паспорт террористических республик.
Как вагнеровцы получили украинские паспорта
В 2014 году в Славянске российские наемники захватили отделения милиции, а с ними и незаполненные украинские паспорта. Точно подсчитать сколько документов тогда государство потеряло – невозможно. Теперь Россия может нагло воспользоваться этими паспортами, вручив их боевикам для возможных провокаций.
Сейчас в Беларусь с временно оккупированных территорий можно попасть 2-мя путями – через Россию и перейдя границу с Украиной. Из-за несовершенства старого загранпаспорта пограничникам сложнее проверить человека, который попадает в соседнюю страну. Однако Министерство иностранных дел Украины сотрудничает с белорусскими силовиками, чтобы установить туристов, связанных с оккупантами.
Обратите внимание Об очередном вторжении вагнеровцев Беларусь узнала от Украины
"Беларусь сразу предоставила полный список лиц. Наши правоохранители тщательно его проанализировали и установили, кто является чистым гражданом Украины, кто имеет украинский и российский паспорт, и что из них участвовал в вооруженных действиях на Донбассе в составе российских войск или незаконных вооруженных формирований", – пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Что задумала РФ
Эксперты-международники же объясняют, Кремль не гнушается ничем для возможной дестабилизации ситуации в день выборов или после объявления результатов. Поэтому вероятно российские спецслужбы уже перебросили своих диверсантов. Привлечение дополнительных провокаторов с украинскими паспортами – на руку России.
Хорошо, что у белорусов есть понимание, что эти люди не все представляют государство Украина. Идет отработка персональных данных людей, которые приезжают пока с непонятными целями в Беларусь,
– отметил аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей.
"Я думаю, что СНБО Беларуси должен принимать адекватные решения и ясно, что Украину этот вопрос не должен обходить", – сказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Сейчас в Беларуси почти 159 тысяч украинцев. Дипломаты советуют им обходить любые беспорядки в избирательный период, чтобы не стать участником провокации и не попасться в отделение милиции.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко о главном
- 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера".
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- Россия в официальных заявлений называет своих наемников "русскими гражданами, которые опоздали на самолет". Они якобы собирались наведаться в Стамбул.