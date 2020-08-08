29 июля в Беларуси задержали более 30 иностранных граждан, которые оказались боевиками ЧВК "Вагнера". Однако это могут быть не последние наемники, которых забросили в Минск. России выгодно влиять на волеизъявление, а инструментом в этой схеме могут быть именно боевики.

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9-ро из задержанных в Беларуси вагнеровцев являются гражданами Украины, но они воевали против своего государства. Более того, в МВД предположили, что эти люди могут иметь еще и гражданство России или паспорт террористических республик.

Как вагнеровцы получили украинские паспорта

В 2014 году в Славянске российские наемники захватили отделения милиции, а с ними и незаполненные украинские паспорта. Точно подсчитать сколько документов тогда государство потеряло – невозможно. Теперь Россия может нагло воспользоваться этими паспортами, вручив их боевикам для возможных провокаций.

Сейчас в Беларусь с временно оккупированных территорий можно попасть 2-мя путями – через Россию и перейдя границу с Украиной. Из-за несовершенства старого загранпаспорта пограничникам сложнее проверить человека, который попадает в соседнюю страну. Однако Министерство иностранных дел Украины сотрудничает с белорусскими силовиками, чтобы установить туристов, связанных с оккупантами.

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"Беларусь сразу предоставила полный список лиц. Наши правоохранители тщательно его проанализировали и установили, кто является чистым гражданом Украины, кто имеет украинский и российский паспорт, и что из них участвовал в вооруженных действиях на Донбассе в составе российских войск или незаконных вооруженных формирований", – пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что задумала РФ

Эксперты-международники же объясняют, Кремль не гнушается ничем для возможной дестабилизации ситуации в день выборов или после объявления результатов. Поэтому вероятно российские спецслужбы уже перебросили своих диверсантов. Привлечение дополнительных провокаторов с украинскими паспортами – на руку России.

Хорошо, что у белорусов есть понимание, что эти люди не все представляют государство Украина. Идет отработка персональных данных людей, которые приезжают пока с непонятными целями в Беларусь,

– отметил аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей.

"Я думаю, что СНБО Беларуси должен принимать адекватные решения и ясно, что Украину этот вопрос не должен обходить", – сказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Сейчас в Беларуси почти 159 тысяч украинцев. Дипломаты советуют им обходить любые беспорядки в избирательный период, чтобы не стать участником провокации и не попасться в отделение милиции.

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