29 липня в Білорусі затримали понад 30 іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера". Однак це можуть бути не останні найманці, яких закинули в Мінськ. Росії вигідно впливати на волевиявлення, а інструментом в цій схемі можуть бути саме бойовики.

Детальніше про підступні плани Росії – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Затримання бойовиків "Вагнера" в Білорусі: Слідком Росії почав перевірку

9-ро із затриманих в Білорусі вагнерівців є громадянами України, але вони воювали проти своєї держави. Ба більше, в МВС припустили, що ці люди можуть мати ще й громадянство Росії чи паспорт терористичних республік.

Як вагнерівці отримали українські паспорти

У 2014 році в Слов'янську російські найманці захопили відділки міліції, а з ними і незаповнені українські паспорти. Точно підрахувати скільки документів тоді держава втратила – неможливо. Тепер Росія може нахабно скористатися цими паспортами, вручивши їх бойовикам для можливих провокацій.

Нині в Білорусь з тимчасово окупованих територій можна потрапити 2-ма шляхами – через Росію та перетнувши кордон з Україною. Через недосконалість старого закордонного паспорта прикордонникам складніше перевірити людину, яка потрапляє в сусідню країну. Проте Міністерство закордонних справ України співпрацює з білоруськими силовиками, аби встановити туристів, пов'язаних з окупантами.

Зверніть увагу Про чергове вторгнення вагнерівців Білорусь дізналася від України

"Білорусь одразу надала повний список осіб. Наші правоохоронці ретельно його проаналізували та встановили, хто є чистим громадянам України, хто має український і російський паспорт, і хто з них брав участь в збройних діях на Донбасі у складі російських військ або незаконних збройних формувань", – пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що задумала РФ

Експерти-міжнародники ж пояснюють, Кремль не гребує нічим для можливої дестабілізації ситуації в день виборів або ж після оголошення результатів. Тож ймовірно російські спецслужби вже перекинули своїх диверсантів. А залучення додаткових провокаторів з українськими паспортами – на руку Росії.

Добре, що в білорусів є розуміння, що ці люди не всі представляють державу Україна. Йде відпрацювання персональних даних людей, які приїжджають поки з незрозумілими цілями в Білорусь,

– зазначив аналітик Агентства міжнародних досліджень Ігор Соловей.

"Я думаю, що РНБО Білорусі має приймати адекватні рішення і ясно, що Україну це питання не має обходити", – сказав експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

Нині в Білорусі майже 159 тисяч українців. Дипломати радять їм оминати будь-яких заворушень у виборчий період, аби не стати учасником провокації та не потрапити у відділок міліції.

Вагнерівці у Білорусі: коротко про основне