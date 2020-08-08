Вибори президента в Білорусі: Росія може влаштувати провокації з бойовиками ОРДЛО
29 липня в Білорусі затримали понад 30 іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера". Однак це можуть бути не останні найманці, яких закинули в Мінськ. Росії вигідно впливати на волевиявлення, а інструментом в цій схемі можуть бути саме бойовики.
Детальніше про підступні плани Росії – читайте в матеріалі 24 каналу.
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9-ро із затриманих в Білорусі вагнерівців є громадянами України, але вони воювали проти своєї держави. Ба більше, в МВС припустили, що ці люди можуть мати ще й громадянство Росії чи паспорт терористичних республік.
Як вагнерівці отримали українські паспорти
У 2014 році в Слов'янську російські найманці захопили відділки міліції, а з ними і незаповнені українські паспорти. Точно підрахувати скільки документів тоді держава втратила – неможливо. Тепер Росія може нахабно скористатися цими паспортами, вручивши їх бойовикам для можливих провокацій.
Нині в Білорусь з тимчасово окупованих територій можна потрапити 2-ма шляхами – через Росію та перетнувши кордон з Україною. Через недосконалість старого закордонного паспорта прикордонникам складніше перевірити людину, яка потрапляє в сусідню країну. Проте Міністерство закордонних справ України співпрацює з білоруськими силовиками, аби встановити туристів, пов'язаних з окупантами.
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"Білорусь одразу надала повний список осіб. Наші правоохоронці ретельно його проаналізували та встановили, хто є чистим громадянам України, хто має український і російський паспорт, і хто з них брав участь в збройних діях на Донбасі у складі російських військ або незаконних збройних формувань", – пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Що задумала РФ
Експерти-міжнародники ж пояснюють, Кремль не гребує нічим для можливої дестабілізації ситуації в день виборів або ж після оголошення результатів. Тож ймовірно російські спецслужби вже перекинули своїх диверсантів. А залучення додаткових провокаторів з українськими паспортами – на руку Росії.
Добре, що в білорусів є розуміння, що ці люди не всі представляють державу Україна. Йде відпрацювання персональних даних людей, які приїжджають поки з незрозумілими цілями в Білорусь,
– зазначив аналітик Агентства міжнародних досліджень Ігор Соловей.
"Я думаю, що РНБО Білорусі має приймати адекватні рішення і ясно, що Україну це питання не має обходити", – сказав експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.
Нині в Білорусі майже 159 тисяч українців. Дипломати радять їм оминати будь-яких заворушень у виборчий період, аби не стати учасником провокації та не потрапити у відділок міліції.
Вагнерівці у Білорусі: коротко про основне
- 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера".
- У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- Росія в офіційних заяв називає своїх найманців "російськими громадянами, що спізнилися на літак". Вони начебто збиралися навідатися до Стамбула.