Затримання бойовиків "Вагнера" в Білорусі: Слідком Росії почав перевірку
Слідчий комітет Росії розпочав так звану процесуальну перевірку за фактом затримання в Білорусі 33 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".
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Про це російський Слідком повідомив на своєму офіційному сайті. У відомстві підкреслили, що відповідну перевірку проводить Головне слідче управління.
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Вони, зокрема, з’ясовують обставини, в результаті яких 29 липня на території Білорусі затримали громадян Росії.
Також у Слідчому комітеті наголосили, що після збору та ретельного аналізу всіх необхідних відомостей вони нададуть цим подіям правову оцінку.
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Вагнерівці у Білорусі: коротко про основне
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
- Вони прибули з Росії та 32 з них жили в санаторії під Мінськом. Ще одного затримали в Гомельскій області.
- У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту. Також російських найманців пов’язують з опонентами Лукашенка – Тихановським і Сташевським.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- Росія в офіційних заяв називає своїх найманців "російськими громадянами, що спізнилися на літак". Вони начебто збиралися навідатися до Стамбула. В Туреччині ж мали намір оглянути Собор Святої Софії.
- Раніше в особистій розмові Володимир Зеленський просив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців.