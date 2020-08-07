Слідчий комітет Росії розпочав так звану процесуальну перевірку за фактом затримання в Білорусі 33 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

Затримання вагнерівців у Білорусі: детальніше про перевірку, яку розпочали в Росії

Про це російський Слідком повідомив на своєму офіційному сайті. У відомстві підкреслили, що відповідну перевірку проводить Головне слідче управління.

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Вони, зокрема, з’ясовують обставини, в результаті яких 29 липня на території Білорусі затримали громадян Росії.

Також у Слідчому комітеті наголосили, що після збору та ретельного аналізу всіх необхідних відомостей вони нададуть цим подіям правову оцінку.

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Вагнерівці у Білорусі: коротко про основне

29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".

Вони прибули з Росії та 32 з них жили в санаторії під Мінськом. Ще одного затримали в Гомельскій області.

У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту. Також російських найманців пов’язують з опонентами Лукашенка – Тихановським і Сташевським.

Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту. Також російських найманців пов’язують з опонентами Лукашенка – Тихановським і Сташевським. Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.

Росія в офіційних заяв називає своїх найманців "російськими громадянами, що спізнилися на літак". Вони начебто збиралися навідатися до Стамбула. В Туреччині ж мали намір оглянути Собор Святої Софії.

В Туреччині ж мали намір оглянути Собор Святої Софії. Раніше в особистій розмові Володимир Зеленський просив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців.

Детальніше з діяльністю найманців "Вагнера" та що відомо про цю організацію – можете ознайомитися за цим посиланням.