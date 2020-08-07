Следственный комитет России начал так называемую процессуальную проверку по факту задержания в Беларуси 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнера".

Задержание вагнеровцев в Беларуси: подробнее о проверке, которую начали в России

Об этом Следком России сообщил на своем официальном сайте. В ведомстве подчеркнули, что соответствующую проверку проводит Главное следственное управление.

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Они, в частности, выясняют обстоятельства, в результате которых 29 июля на территории Беларуси задержали граждан России.

Также в Следственном комитете подчеркнули, что после сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений они предоставят этим событиям правовую оценку.

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Вагнеровцы в Беларуси: коротко об основном

29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан, которые оказались боевиками ЧВК "Вагнера".

Они прибыли из России и 32 из них жили в санатории под Минском. Еще одного задержали в Гомельской области .

. В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента . В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко – Тихановским и Сташевским.

. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко – Тихановским и Сташевским. Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил .

. Россия в официальных заявлениях называет своих наемников "российскими гражданами, которые опоздали на самолет". Они якобы собирались наведаться в Стамбул . В Турции же намеревались посмотреть Собор Святой Софии.

. В Турции же намеревались посмотреть Собор Святой Софии. Ранее в личной беседе Владимир Зеленский просил Александра Лукашенко передать Украине тех вагнеровцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе против украинцев.

Подробнее с деятельностью наемников "Вагнера" и что известно об этой организации – можете ознакомиться по этой ссылке.