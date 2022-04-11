Соответствующие заявления сделали сами политики. Об этом стало известно вечером 10 апреля.

Обратите внимание Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре

Многие проигравшие политики заявили о поддержке Макрона

Вы не должны давать голос Марин Ле Пен… Мы знаем, за кого никогда не будем голосовать!

– заявил кандидат Меланшон.

Известно, что Жан-Люк Меланшон по данным экзит-полов набрал 21,57% голосов и получил третье место в первом туре выборов президента Франции. Аналогичные заявления в поддержку Макрона сделали:

лидер "зеленых" Янник Жадо – набрал 4,9% голосов;

кандидатка от правых "республиканцев" Валери Пекресс – 4,6%;

коммунист Фабьен Руссель – 2,5%;

мэр Парижа и кандидат от социалистов Анн Идальго – 1,9% голосов.

Однако поддержать Ле Пен призвал ультраправый кандидат Эрик Земмур с 6% голосов: "У меня много разногласий с Марин Ле Пен, но она противостоит человеку, приведшему к власти 2 миллиона иммигрантов и не говорившему об иммиграции и идентичности во время своей кампании".

Предварительные данные первого тура выборов

Согласно данным экзит-поллов, в первом туре президентских выборов во Франции победил:

нынешний президент Эммануэль Макрон с 27,41% голосов избирателей;

зато Ле Пен – 24,03%.

Кстати, второй тур выборов состоится 24 апреля.

Кстати, по данным опроса, во 2 туре победит Эммануэль Макрон с 54% французов, в то время у Ле Пен будет только 46%.