Відповідні заяви зробили самі політики. Про це стало відомо ввечері 10 квітня.

Зауважте Вибори у Франції: Макрон і Ле Пен зустрінуться в другому турі

Багато політиків, які програли, заявили про підтримку Макрона

Ви не повинні давати голос Марін Ле Пен… Ми знаємо, за кого ніколи не будемо голосувати!

– заявив кандидат Меланшон.

Відомо, що Жан-Люк Меланшон, за даними екзит-полів, набрав 21,57% голосів та отримав третє місце у першому турі виборів президента Франції. Аналогічні заяви у підтримку Макрона зробили:

лідер "зелених" Яннік Жадо – набрав 4,9% голосів;

кандидатка від правих "республіканців" Валері Пекресс – 4,6%;

комуніст Фаб'єн Руссель – 2,5%;

мер Парижу та кандидатка від соціалістів Анн Ідальго – 1,9% голосів.

Проте підтримати Ле Пен закликав ультраправий кандидат Ерік Земмур з 6% голосів: "У мене багато розбіжностей з Марін Ле Пен, але вона протистоїть людині, яку привели до влади 2 мільйони іммігрантів і яка не говорила про імміграцію та ідентичність під час своєї кампанії".

Попередні дані першого туру виборів

Згідно з даними екзит-полів, у першому турі президентських виборів у Франції переміг:

нинішній президент Еммануель Макрон з 27,41% голосів виборців;

натомість Ле Пен – 24,03%.

До речі, другий тур виборів відбудеться 24 квітня.

До речі, за даними опитування, в 2 турі переможе Еммануель Макрон з 54% французів, натомість Ле Пен матиме тільки 46%.