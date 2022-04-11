Відповідні заяви зробили самі політики. Про це стало відомо ввечері 10 квітня.
Зауважте Вибори у Франції: Макрон і Ле Пен зустрінуться в другому турі
Багато політиків, які програли, заявили про підтримку Макрона
Ви не повинні давати голос Марін Ле Пен… Ми знаємо, за кого ніколи не будемо голосувати!
– заявив кандидат Меланшон.
Відомо, що Жан-Люк Меланшон, за даними екзит-полів, набрав 21,57% голосів та отримав третє місце у першому турі виборів президента Франції. Аналогічні заяви у підтримку Макрона зробили:
- лідер "зелених" Яннік Жадо – набрав 4,9% голосів;
- кандидатка від правих "республіканців" Валері Пекресс – 4,6%;
- комуніст Фаб'єн Руссель – 2,5%;
- мер Парижу та кандидатка від соціалістів Анн Ідальго – 1,9% голосів.
Проте підтримати Ле Пен закликав ультраправий кандидат Ерік Земмур з 6% голосів: "У мене багато розбіжностей з Марін Ле Пен, але вона протистоїть людині, яку привели до влади 2 мільйони іммігрантів і яка не говорила про імміграцію та ідентичність під час своєї кампанії".
Попередні дані першого туру виборів
Згідно з даними екзит-полів, у першому турі президентських виборів у Франції переміг:
- нинішній президент Еммануель Макрон з 27,41% голосів виборців;
- натомість Ле Пен – 24,03%.
До речі, другий тур виборів відбудеться 24 квітня.
До речі, за даними опитування, в 2 турі переможе Еммануель Макрон з 54% французів, натомість Ле Пен матиме тільки 46%.