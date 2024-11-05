Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог-международник, председатель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, подчеркнув, что Молдова – это парламентская республика и сейчас есть окно возможностей для пророссийских сил, чтобы взять в дальнейшем реванш.

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Против Санду может образоваться мощная пророссийская коалиция

Если говорить о парламентских выборах, которые состоятся в 2025 году, то, по словам политолога-международника, рейтинг политической партии Санду значительно ниже, чем у нее как у президента.

А вот совокупно пророссийские силы сейчас занимают в молдавском политикуме одновременно 2, 3 и 4 место. Поэтому, как отметил Божко, можно представить, какая значительная коалиция будет существовать против Санду на парламентских выборах и это будет огромной проблемой.

Имеющаяся победа Санду не решает политических проблем Молдовы, этот раскол между пророссийским и прозападным вектором. Эта победа была достигнута благодаря диаспоре, а в самой стране существует довольно устойчивое если не большинство, то половина граждан, которые ранее выходили на пророссийские акции, участвовали в пикетах против Санду, массовых беспорядках,

– напомнил Божко.

Пророссийские силы пытались дискредитировать Санду. Политолог-международник озвучил, что не согласен с экспертами, которые слишком сильно верят в силу демократии и думают, что у пророссийских сил не получилось это сделать. Он подчеркнул, что борьба еще не закончена, она вряд ли даже дошла до середины.

Победу на выборах необходимо уметь защищать

Божко отметил, что Россия показала, что у нее есть огромные денежные средства, которые она может потратить на подкуп избирателей, участковых комиссий, правоохранителей, даже членов ЦИК.

Поэтому это не история о том, как проевропейские силы так легко победили. Вижу в случае с Грузией, что победы на президентских выборах никогда не бывает достаточно, всегда политическая победа над пророссийскими силами должна заключаться в умении и готовности защищать результат,

– озвучил Божко.

Санду может попробовать себя в новой роли

По мнению политолога-международника, главный оппонент Санду – это не Стояногло. Он, по его словам, случайный кандидат среди тех, кто есть в пророссийском кругу политиков Молдовы. Он в частности отметил мощное влияние Илана Шора, которого прямо поддерживала Москва, а также присутствие таких политиков как Ирина Влах, Евгения Гуцул.

Все они, в чем уверен Божко, если нужно будет, готовы выбросить Стояногло из политической игры. А примирение Санду со Стояногло не будет выглядеть важным шагом, потому что, по мнению политолога-международника, пророссийские силы не слишком и рассчитывали на президентскую победу, потому что они нацелены на парламентские выборы.

У Санду есть несколько месяцев, чтобы испытать себя в сложной для себя роли и попытаться "раздробить хребет" пророссийским силам в Молдове через обыски, выяснения их связи с Россией, мотивов и обстоятельств покупки голосов избирателей, о чем Санду заявляла после первого тура выборов,

– подытожил Божко.