Выборы в Польше: оппозиция оспаривает результаты в суде
Жалобу в Верховный суд Польши подал оппозиционный блок "Гражданская коалиция". Он требует признать выборы президента недействительными.
Как объясняет недовольство оппозиция
Как известно, кандидатом в президенты Польши от "Гражданской коалиции" был Рафал Тшасковский. Он проиграл с незначительным отрывом, сообщает Deutsche Welle.
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Руководство оппозиционной партии пояснило, что они подали жалобу, ведь на выборах якобы были нарушены принципы равенства и всеобщности. Дело в том, что действующего президента Анджея Дуду поддерживал весь государственный аппарат.
Также "Гражданская коалиция" считает, что виновным в несправедливости также является общественно-правовое телевидение Польши. Оно якобы выражало симпатии Дуде.
Рафал Тшасковский / Фото upmp.news
Что указано в жалобе
В документе приведены свидетельства избирателей, их примерно 2 тысяячи. Люди заявили, что во время голосования были определенные проблемы:
- плохая организация регистрации на выборы;
- запоздалое поступление избирательных документов;
- препятствия при голосовании за рубежом.
Теперь Верховный суд Польши должен принять решение по жалобе. Это должен сделать до 3 августа.
Что известно о выборах в Польше
- В воскресенье, 12 июля 2020 года, состоялся второй тур выборов президента Польши. Кандидатами были действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
- Социологические опросы накануне выборов показывали, что лидирует именно оппозиционный кандидат, однако отрыв был незначительным.
- Когда подсчитали 99% голосов – стало понятно, что победу одержал Анджей Дуда. Отрыв был незначительным, немного больше 2% голосов.
- Анджея Дуду поддержал 51,21% избирателей. В то же время кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский получил поддержку 48,79% избирателей.