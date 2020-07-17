Жалобу в Верховный суд Польши подал оппозиционный блок "Гражданская коалиция". Он требует признать выборы президента недействительными.

Как объясняет недовольство оппозиция

Как известно, кандидатом в президенты Польши от "Гражданской коалиции" был Рафал Тшасковский. Он проиграл с незначительным отрывом, сообщает Deutsche Welle.

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Руководство оппозиционной партии пояснило, что они подали жалобу, ведь на выборах якобы были нарушены принципы равенства и всеобщности. Дело в том, что действующего президента Анджея Дуду поддерживал весь государственный аппарат.

Также "Гражданская коалиция" считает, что виновным в несправедливости также является общественно-правовое телевидение Польши. Оно якобы выражало симпатии Дуде.

Рафал Тшасковский / Фото upmp.news

Что указано в жалобе

В документе приведены свидетельства избирателей, их примерно 2 тысяячи. Люди заявили, что во время голосования были определенные проблемы:

плохая организация регистрации на выборы;

запоздалое поступление избирательных документов;

препятствия при голосовании за рубежом.

Теперь Верховный суд Польши должен принять решение по жалобе. Это должен сделать до 3 августа.

Что известно о выборах в Польше