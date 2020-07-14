Анджей Дуда во второй раз подряд победил на выборах президента Польши. Но его риторика по сравнению с 2015 годом несколько изменилась. Какое значение имеют последние выборы в этой стране, читайте в материале.

Выборы президента Польши в 2020 году стали особенными. И дело не только в том, что их таки провели вопреки коронавирусу. В этой стране впервые победил кандидат с яркой радикальной позицией, утверждает политический эксперт и редактор Портала украинцев в Польше prostir.pl Игорь Исаев, с которым пообщался журналист сайта 24 канала.

Предыстория финала Выборы президента Польши 2020: почему для Дуды наступили непростые времена

По официальным подсчетам 51% избирателей во втором туре поддержали действующего президента Анджея Дуду, его оппонент – Рафал Тшасковский получил почти 49% голосов. Напомним, что в первом туре было такое соотношение – 43 и 30% в пользу Дуды.

Разрыв небольшой и если учесть, что Рафал Тшасковский имел лишь месяц для предвыборной кампании, то он получил очень неплохой результат и может стать новым лидером оппозиции от "Гражданской платформы", подчеркнул в комментариях для сайта 24 канала Игорь Исаев.

Рафал проиграл, но с таким результатом он имеет все шансы заменить Дональда Туска на политической сцене – стать лидером оппозиции,

– сказал эксперт.

По словам Исаева было не легко собрать столько голосов за такой короткий срок в условиях борьбы с действующим президентом, который использовал админресурс. "Это большой мандат, с которым можно работать", – подчеркнул он.

Хотим напомнить, что мэра Варшавы Рафала Тшасковского решили выдвигать в президенты 10 мая. Он "вошел в игру" вместо Малгожаты Кидава-Блонской, которая по данным опросов набирала очень маленькую поддержку – 4,5%.

Влияние выборов президента Польши на ЕС

Анджея Дуду и партию, которую он представляет – Право и справедливость (далее – ПиC) вполне можно назвать евроскептиками. Они конечно не выступают за Brexit для Польши, то есть за выход из ЕС, но во время президентской кампании эти политики, которые принадлежат к правому лагерю, использовали весьма радикальную и популистскую риторику, которая, в частности, основывалась на антиевропейских тезисах.

Игорь Исаев подчеркнул, что Дуда и ПиС пытались сесть на два стула.

С одной стороны пугали Евросоюзом, но и подчеркивали, что видят Польшу только в ЕС. Риторика менялась в зависимости от избирателей, к которым они обращались,

– сказал эксперт.

В последние дни агитации президент Дуда заявил, что Польша ассоциирована с ЕС. Такое заявление сразу же использовали оппоненты из лагеря Рафала Тшасковского и его политической партии Гражданская платформа – там напомнили президенту, что Польша уже давно является членом Союза.

В целом эти выборы и скептические заявления польских властей в отношении ЕС особой роли не сыграют для дальнейшей судьбы Союза. Игорь Исаев подчеркнул, что там тоже к Польше уже давно изменилось отношение.

Анджей Дуда празднует победу / Фото с Facebook Andrzej Duda

"Когда в 2015 году к власти пришли ПиС, началась такая двойная игра (за ЕС и против него). Она привела к тому, что Польша теперь не играет такой роли в ЕС, как раньше. До 2015 года целью польской дипломатии было стать лидером среди стран центральной Европы и Польша пыталась это воплощать. Сейчас Польша является неконструктивным оппонентом на форуме Европейского союза – Польшу считают сложным членом", – пояснил Игорь Исаев.

Первыми кто поздравил Анджея Дуду с победой был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел этой страны Питер Сиярто – это тот самый венгерский политик, который попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Своими поздравлениями венгры намекают на то, что выигрыш Дуды это очередная победа антилиберальных сил в Центральной Европе. В этом смысле это важный тренд. Символично, что президента Польши одним из первых поздравил британский политик Найджел Фарадж, являющийся большим поклонником Brexit.

Игорь Исаев объяснил, что в Европейском Союзе существует концепция его разделения на зоны со странами с разной интеграцией. Очевидно, что Польша за продолжение политики Анджея Дуды и ПиС может попасть в круг тех стран, которые отдаляются от ЕС.

Будут ли протесты

Если перенести ситуацию из Польши на украинские политические реалии, то такой небольшой разрыв между кандидатами в 2%, мог бы вполне привести к объявлению оппозицией результатов сфальсифицированными и призыву на улицы митингующих, которые требовали бы третьего тура, но в Польше другая ситуация.

Все уличные акции и протесты ранее не имели влияния на политическую судьбу этой страны, отмечает Исаев. Еще до объявления цифр в Польше говорили о том, что выборы состоялись с нарушением Конституции и с использованием административного ресурса.

В частности из-за пандемии на зарубежных участках у граждан Польши возникли проблемы с тем, чтобы проголосовать. Интересно, что Дуда победил в США, Украине и Беларуси, а в России первое место занял Рафал Тшасковский.

Как голосовали поляки на зарубежных участках Европы / Скриншот сайта onet.pl

Однако Игорь Исаев не верит в перспективу пересмотра результатов голосования. Он отметил, что Верховный Суд может сыграть в этой истории свою политическую роль и признать, что все было по правилам.

"Протесты в Польше не имели такого значения как в Украине. А сейчас в условиях коронавируса разогнать их будет еще проще. Даже если люди и выйдут, то это вряд ли к чему-то приведет", – прогнозирует эксперт.

Он подчеркнул, что Дуда и ПиС никогда не опустятся до уровня избиения студентов, как это было во времена Януковича в Украине.

Как выборы разделили Польшу

Есть мнение, что эти выборы разделили Польшу. Это действительно можно увидеть даже на примере того, какие территории поддержали того или иного кандидата.

Кто одержал победу на Востоке и Западе / Фото onet.pl

Однако эксперты говорят, что на самом деле разделение польского общества состоялось давно, лет десять назад. Теперь это разделение только радикализируется, в частности при содействии политического противостояния двух основных партий – ПиС и Гражданской платформы.

Эти партии используют поляризацию польского общества в собственных целях. И это было четко видно во время президентской кампании,

– подчеркивает Исаев.

Дуда и ПиС заняли четкую консервативную и довольно радикальную позицию, которая рассчитана больше на восток страны, пенсионеров и сельское население, это так называемый социальный электорат, а Рафал Тшасковский получил поддержку в городах, более состоятельных и образованных поляков, а также молодежи.

Мобилизация собственного электората Дуды, со слов эксперта, проходила через его радикализацию. Традиционно-консервативный электорат запугивали, что Рафал Тшасковский "введет обязательную эвтаназию и он является немецким кандидатом, который не имеет польской души" – говорили спикеры ПиС, сообщил Игорь Исаев.

Также использовалась тема ЛГБТ – Дуда радикально "против", а Тшасковский умеренно "за" (он лишь заявил, что против усыновления детей нетрадиционными семьями).

Поэтому уровень политического противостояния в Польше довольно высок. Игорь Исаев охарактеризовал его так: "Евромайдан в Донецке в начале 2014 года".

Рафал Тшасковский / Фото с Facebook Rafał Trzaskowski

И такая игра двух политических партий позволяет им не пускать новых игроков на поле. Как только появляется новый политик или партия, то он очень быстро начинает падать, поскольку избиратели понимают только те тезисы, которые монополизировали ПиС и Гражданская платформа.

Чем-то напоминает Украину. У нас также достаточно эффективно пользуются этой технологией.

Но вернемся в Польшу. ПиС во время кампании делали акцент на национализме и консерватизме. И на том, что кандидат с такой радикальной риторикой победил впервые в истории современной Польши, подчеркивает Игорь Исаев.

"Всегда президентом становился более умеренный, центристский кандидат, даже Анджей Дуда в 2015 году не был таким популистом, как во время этой кампании", – резюмировал эксперт.

А Рафал Тшасковский получил довольно большую поддержку левого электората, что является также неестественным для Гражданской платформы, которая всегда считалась правоцентристской силой.