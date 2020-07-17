Вибори в Польщі: опозиція оскаржує результати в суді
Скаргу до Верховного суду Польщі подав опозиційний блок "Громадянська коаліція". Він вимагає визнати вибори президента недійсними.
Як пояснює невдоволення опозиція
Як відомо, кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської коаліції" був Рафал Тшасковський. Він програв з незначним відривом, повідомляє Deutsche Welle.
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Керівництво опозиційної партії пояснило, що вони подали скаргу, адже на виборах нібито було порушено принципи рівності та загальності. Річ у тім, що чинного президента Анджея Дуду підтримував увесь державний апарат.
Також "Громадянська коаліція" вважає, що винним у несправедливості також є суспільно-правове телебачення Польщі. Воно нібито висловлювало симпатію до Дуди.
Рафал Тшасковський / Фото upmp.news
Що вказано у скарзі
У документі наведено свідчення виборців, їх приблизно 2 тисячі. Люди заявили, що під час голосування були певні проблеми:
- погана організація реєстрації на вибори;
- запізніле надходження виборчих документів;
- перешкоди при голосуванні за кордоном.
Тепер Верховний суд Польщі повинен ухвалити рішення за скаргою. Це повинен зробити до 3 серпня.
Що відомо про вибори у Польщі
- У неділю, 12 липня 2020 року, відбувся другий тур виборів президента Польщі. Кандидатами були чинний президент Польщі Анджей Дуда й мер Варшави Рафал Тшасковський.
- Соціологічні опитування напередодні виборів показували, що лідирує саме опозиційний кандидат, однак відрив був незначним.
- Коли підрахували понад 99% голосів – стало зрозуміло, що перемогу отримав Анджей Дуда. Відрив був незначним, трохи більшим як 2% голосів.
- Анджея ДУду підтримав 51,21% виборців. Водночас кандидат від опозиції Рафал Тшасковський отримав підтримку 48,79% виборців.