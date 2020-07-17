Скаргу до Верховного суду Польщі подав опозиційний блок "Громадянська коаліція". Він вимагає визнати вибори президента недійсними.

Як пояснює невдоволення опозиція

Як відомо, кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської коаліції" був Рафал Тшасковський. Він програв з незначним відривом, повідомляє Deutsche Welle.

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Керівництво опозиційної партії пояснило, що вони подали скаргу, адже на виборах нібито було порушено принципи рівності та загальності. Річ у тім, що чинного президента Анджея Дуду підтримував увесь державний апарат.

Також "Громадянська коаліція" вважає, що винним у несправедливості також є суспільно-правове телебачення Польщі. Воно нібито висловлювало симпатію до Дуди.



Рафал Тшасковський / Фото upmp.news

Що вказано у скарзі

У документі наведено свідчення виборців, їх приблизно 2 тисячі. Люди заявили, що під час голосування були певні проблеми:

погана організація реєстрації на вибори;

запізніле надходження виборчих документів;

перешкоди при голосуванні за кордоном.

Тепер Верховний суд Польщі повинен ухвалити рішення за скаргою. Це повинен зробити до 3 серпня.

Що відомо про вибори у Польщі