В Польше на избирательных участках умер человек, также несколько человек потеряли сознание. Дело в том, что из-за ситуации с коронавирусом и рекомендации соблюдать дистанцию здесь образовались огромные очереди из желающих проголосовать на выборах президента. В частности, люди ждали в очередях по меньшей мере 1,5 часа. Подлила масла в огонь и сверхвысокая явка и безумная жара.

Смерть на избирательном участке в Польше: что известно

Трагедия произошла в Варшаве. Из-за сильной жары и больших очередей на избирательных участках несколько человек потеряли сознание. Одного человека в бессознательном состоянии доставили в больницу. Но медикам его не удалось спасти. Об этом сообщает телеканал TVN 24.

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Местные власти, со своей стороны, призвали жителей брать с собой воду на избирательные участки.

По состоянию на 17:00 явка на президентских выборах в Польше составляла 47,89%. К примеру, на прошлых выборах явка на это время составляла 34,41%.

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