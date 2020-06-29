Выборы президента Польши: на участке умер человек
В Польше на избирательных участках умер человек, также несколько человек потеряли сознание. Дело в том, что из-за ситуации с коронавирусом и рекомендации соблюдать дистанцию здесь образовались огромные очереди из желающих проголосовать на выборах президента. В частности, люди ждали в очередях по меньшей мере 1,5 часа. Подлила масла в огонь и сверхвысокая явка и безумная жара.
Смерть на избирательном участке в Польше: что известно
Трагедия произошла в Варшаве. Из-за сильной жары и больших очередей на избирательных участках несколько человек потеряли сознание. Одного человека в бессознательном состоянии доставили в больницу. Но медикам его не удалось спасти. Об этом сообщает телеканал TVN 24.
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Местные власти, со своей стороны, призвали жителей брать с собой воду на избирательные участки.
По состоянию на 17:00 явка на президентских выборах в Польше составляла 47,89%. К примеру, на прошлых выборах явка на это время составляла 34,41%.
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Что известно о выборах президента Польши-2020
- Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая 2020 года.
- Однако из-за ситуации с коронавирусом и введенного карантина их не проводили. Согласно решению Национальной избирательной комиссии Польши, избиратели просто были лишены права голосовать.
- Таким образом, президентские выборы в Польше состоялись в виде гибридного голосования. То есть, проголосовать можно было либо традиционно, или отправив бюллетень по почте.
- Всего на главный пост в стране баллотировались 11 кандидатов.
- Главные претенденты на президентское кресло – действующий польский лидер Анджей Дуда и мэр Варшавы и кандидат от оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский.
- Если будет второй тур выборов, он состоится 12 июля.