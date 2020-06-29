Вибори президента Польщі: на дільниці померла людина
У Польщі на виборчих дільницях померла людина, також кілька людей знепритомніли. Річ у тім, що через ситуацію з коронавірусом та рекомендації дотримуватися дистанції тут утворилися величезні черги з охочих проголосувати на виборах президента. Зокрема, люди чекали в чергах по щонайменше 1,5 години. Долила олії у вогонь і надвисока явка та шалена спека.
Смерть на виборчій дільниці у Польщі: що відомо
Трагедія сталася у Варшаві. Через сильну спеку та великі черги на виборчих дільницях декілька людей знепритомніли. Одну людину в безсвідомому стані доправили до лікарні. Але медикам її не вдалося врятувати. Про це повідомляє телеканал TVN 24.
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Місцева влада, зі свого боку, закликала жителів брати з собою воду на виборчі дільниці.
Станом на 17:00 явка на президентських виборах у Польщі складала 47,89%. До прикладу, на минулих виборах явка на цей час становила 34,41%.
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Що відомо про вибори президента Польщі – 2020
- Вибори президента у Польщі мали відбутись 10 травня 2020 року.
- Проте через ситуацію з коронавірусом і запроваджений карантин їх не проводили. Згідно з рішенням Національної виборчої комісії Польщі, виборці просто були позбавленими права голосувати.
- Таким чином, президентські вибори в Польщі відбулися у вигляді гібридного голосування. Тобто, проголосувати можна було або традиційно, або надіславши свій бюлетень поштою.
- Загалом на головну посаду в країні балотувалися 11 кандидатів.
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Головні претенденти на президентське крісло – чинний польський лідер Анджей Дуда та мер Варшави і кандидат від опозиційної партії "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський.
- Якщо буде другий тур виборів, він відбудеться 12 липня.