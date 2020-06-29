У Польщі на виборчих дільницях померла людина, також кілька людей знепритомніли. Річ у тім, що через ситуацію з коронавірусом та рекомендації дотримуватися дистанції тут утворилися величезні черги з охочих проголосувати на виборах президента. Зокрема, люди чекали в чергах по щонайменше 1,5 години. Долила олії у вогонь і надвисока явка та шалена спека.

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Трагедія сталася у Варшаві. Через сильну спеку та великі черги на виборчих дільницях декілька людей знепритомніли. Одну людину в безсвідомому стані доправили до лікарні. Але медикам її не вдалося врятувати. Про це повідомляє телеканал TVN 24.

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Місцева влада, зі свого боку, закликала жителів брати з собою воду на виборчі дільниці.

Станом на 17:00 явка на президентських виборах у Польщі складала 47,89%. До прикладу, на минулих виборах явка на цей час становила 34,41%.

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